PSOE pide al alcalde de Toledo planificar ya la Semana Santa, bus gratuito en hora punta y ampliar los remontes

TOLEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, convocar ya la Junta de Seguridad para planificar la Semana Santa, "una de las fiestas con más turistas y visitantes". También ha propuesto reforzar y ampliar la gratuidad de los autobuses urbanos en hora punta durante toda la Semana Santa y ampliar como años antes los horarios de los remontes y "sobre todo que funcionen".

En rueda de prensa este lunes, la concejala socialista Laura Villacañas ha recordado que "entramos en la cuenta atrás" para la Semana Santa de Toledo, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. "Queremos ser previsores ante un equipo de Gobierno que improvisa y que deja todo para el último momento", ha lamentado la edil.

"No se nos olvida que el año pasado el actual alcalde puso en riesgo esta fiesta", ya que, según ha apuntado, "la seguridad de las procesiones no estuvo garantizada debido a la polémica del alcalde con nuestra Policía Local, a quienes no quería pagar por el trabajo extra que realizaban y que estaba recogido en el plan de modernización de la Policía Local de Toledo".

También ha recordado que en el preámbulo de la Semana Santa fue la cancelación de la media maratón de Toledo "por falta de policías locales". Sin embargo, este año y tras el acuerdo alcanzado con la Policía Local, la seguridad de la Semana Santa y sus procesiones está garantizada, "a pesar de contar con nueve policías locales menos, debido al incumplimiento" del alcalde y de la vicealcaldesa, Inés Cañizares (Vox).

De este modo, desde el PSOE piden al alcalde de Toledo que convoque la Junta de Seguridad para planificar "una de las fiestas con más turistas y visitantes". Recuerda que el año pasado, ante la ausencia de policías y de planificación, "las colas de vehículos en las diferentes vías de acceso a la ciudad eran kilométricas".

"Pedimos al alcalde y al concejal de Hacienda y portavoz de Gobierno que tenga en cuenta no solo subir los impuestos a los toledanos y a las toledanas, sino que les ofrezca bonificaciones". Por ejemplo, ha dicho, "podría ampliar la gratuidad de los autobuses urbanos en hora punta durante toda la Semana Santa, teniendo en cuenta que desde todos los barrios se trasladan muchos vecinos y vecinas de la ciudad para ver procesiones o disfrutar del casco".

Una medida que, según ha apostillado la concejal socialista, supondría un ahorro real para las familias, además de ayudar a mejorar el tráfico de la ciudad y reducir la huella de carbono.

UN PLAN DE MOVILIDAD "ADECUADO"

El PSOE ha abogado por que se ponga en marcha un plan de movilidad "adecuado" para la ciudad para que luego "no sea todo una improvisación como nos tiene acostumbrados" el equipo de Gobierno. "Pedimos que refuerce los autobuses urbanos y que se amplíen como años antes los horarios de los remontes y sobre todo que funcionen".

"También pedimos esa Junta de Seguridad con premura para que los vecinos y vecinas pues vayan conociendo y planificando si habrá días sin coche, cortes de tráfico, cómo les afectará a los vecinos del Casco y también para saber si se modifican o no las cabeceras de autobuses. Información que cuanto antes se difunda y se traslade, pues mejor será la planificación y menor el caos", ha abundado.

Según la edil socialista, no hay que olvidar que "ese caos de movilidad" del año pasado "afectó también a los turistas y con ello a los usuarios". Por eso, desde el PSOE creen que esa medida del bus gratuito en horas punta también les puede beneficiar a ellos al restringir el uso de vehículo propio y privado.

Igualmente, ha propuesto al alcalde y a su concejal de Movilidad que ponga en marcha un plan de movilidad que "no sea recaudatorio", palabras que ha aprovechado para pedir la eliminación de la zona magenta al considerarla "un auténtico fracaso", que "solamente está creando problemas en distintos puntos de la ciudad".

Ha planteado la concejal del PSOE convertir la Peraleda en un parking disuasorio para todos esos vehículos que visitan la ciudad durante estas fiestas y así planificar un servicio de lanzaderas de las que no solo se beneficien las autocaravanas, sino que también se beneficie los visitantes que se acercan a la ciudad en estos días.