PSOE pide a Llorente "reconsiderer su pataleta"

Publicado 11/02/2019 14:58:51 CET

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Rafa Esteban, ha pedido al portavoz del Grupo Parlamentario Podemos que "reconsidere su pataleta", pues ha explicado que las Cortes regionales no han tramitado su Proposición de Ley sobre minería de tierras raras por falta de unos nuevos presupuestos.

En rueda de prensa, preguntado por las manifestaciones que de forma previa ha realizado Llorente sobre este asunto, Esteban ha indicado que cuando un grupo parlamentario presenta una Proposición de Ley el Gobierno autonómico ha de considerar si existe o no incremento presupuestario con respecto a la proposición presentada.

"El informe es que existe un incremento presupuestario y no se puede tramitar porque hay que esperar a que se debata una nueva ley de presupuestos. Por ello esa Proposición de Ley no se puede tramitar, no porque el PSOE no quiera hacerlo", ha defendido Esteban, que ha recordado que el Parlamento regional ha hablado "un montón de veces" sobre la cuestión propuesta por Llorente.

"Si el reglamento dice que no se puede tramitar no podemos enfurruñarnos, cabrearnos y decir ahora no respiro o me llevo el balón y no jugamos ninguno. Son pataletas que el señor Llorente debería reconsiderar", ha insistido el parlamentario socialista.

En cuanto al enfrentamiento que vive el Grupo Parlamentario de Podemos, y después de que el propio Llorente haya dicho que no va a ser "un apéndice del PSOE", el presidente de los parlamentarios socialistas ha aseverado que el "momento complicado" que vive la formación morada en la región "no va a frenar al PSOE en su poder legislativo ni al Gobierno en sus propuestas".

"Vamos a seguir avanzando, a pesar de que en Podemos puedan llegar a decir lo de los apéndices o no voten", ha dicho, en alusión a las dos veces que Llorente se ha ausentado en votaciones parlamentarias.

"Podemos está viviendo un momento complicado. Ellos son los que pueden solucionar sus problemas en sus direcciones y estamentos políticos a nivel regional y federal. Podemos tendrá que responder ante sus votantes", ha concluido avisando.