PSOE pide al PP pedir "perdón" por su "campaña de mentiras" sobre el canon del agua y cesar al alcalde de Quismondo

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, en rueda de prensa. - PSOE - Archivo

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha pedido al PP que se disculpe en relación a su campaña sobre el canon del agua en Quismondo (Toledo) tras reconocer su alcalde, José Eugenio del Castillo, que no tuvo nada que ver con su elaboración y distribución.

Mediante su cuenta de X, Gutiérrez se hace eco de una solicitud de conciliación interpuesta por el PSOE tras una querella presentada hacia el regidor de esta localidad acerca del "panfleto" distribuido en la localidad sobre el canon del agua.

En este documento, según el PSOE, el alcalde afirma que tiene conocimiento de las afirmaciones realizadas en el panfleto buzoneado bajo el título 'El Ayuntamiento de Quismondo informa', pero que son "inexactas" por tratarse de "un canon del agua puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha para dar debido cumplimiento a una normtiva vinculada a la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea".

Además, el regidor dice que "desconoce al autor del citado panfleto y la finalidad" con la que se hicieron las manifestaciones en el mismo negando que él y el Ayuntamiento hayan tenido algo que ver con su elaboración y distribución.

"Tras realizar las comprobaciones pertinentes puedo confirmar que el Ayuntamiento de Quismondo no ha sufragado ningún gasto de elaboración, impresión, o distribución del mencionado panfleto", relata el regidor, según se recoge en este documento difundido por Gutiérrez en X.

Por ello, el alcalde señala que no tiene "nada que ver con los hechos relatados en la demanda de conciliación" interpuesta por los socialistas.

CRÍTICA DEL PSOE

El número 'dos' de los socialistas señala que el alcalde de Quismondo, del PP, "reconoce ante los juzgados que es mentira la campaña del presidente del PP, Paco Núñez, diciendo que el canon del agua era un impuesto de Page".

"Para evitar la condena ante la querella presentada reconoce la verdad: es un canon derivado de una obligación europea", ha afirmado Gutiérrez.

Lo más llamativo, para el socialista, es que el alcalde "vacila al juez y al pueblo afirmando que tuvo conocimiento de un boletín repartido con el logo del Ayuntamiento pero que desconoce su autoría". "Podría haber presunción de inocencia pero el 10 de marzo de 2025 afirmaba sobre el boletín su obligación es contar la verdad".

Por ello, Gutiérrez dice que el PP debe pedir perdón "por su campaña de mentiras y cesar al alcalde de Quismondo, que no se puede salir de una mentira enorme, mintiendo a un juez con una todavía más grande".