PSOE pide al PP que se posicione en defensa de C-LM: "Su pasión por nuestra tierra dura hasta que llama Tellado"

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha señalado este lunes que el próximo jueves, en el pleno de las Cortes regionales, el PP de Paco Núñez "va a tener la oportunidad" de demostrar "su pasión por nuestra tierra", posicionándose del lado de los intereses de la comunidad autónoma, en concreto, en la iniciativa que llevan los socialistas sobre el sector de la cuchillería.

Si bien, ha advertido la portavoz del grupo parlamentario socialista, Ana Isabel Abengózar, de que "la pasión de los 'populares' por nuestra tierra dura hasta que llama Tellado".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, ha explicado que, con esta iniciativa "no solamente queremos expresar nuestro apoyo a este sector estratégico, sino que además queremos lamentar que haya grupos parlamentarios y, sobre todo el PP, buscando "criminalizarlo" con propuestas en el Congreso de los Diputados que "perjudican el buen uso de la cuchillería de Albacete".

Una propuesta que tras pasar por las Cortes se quiere elevar al Congreso de los Diputados, donde ha recordado ha sido respaldada una PNL del PP para endurecer el control sobre las armas blancas, entre ellas la navaja, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Queremos expresar tajantemente y así lo hemos expresado en nuestra iniciativa, el lamento por que haya grupos parlamentarios con representación en Castilla-La Mancha, que han querido unir o hilar la delincuencia con un sector tan importante como este", ha señalado Abengózar.

La portavoz del grupo socialista ha trasladado que se espera que, con esta propuesta, los grupos parlamentarios que han presentado esa PNL "rectifiquen esas iniciativas que perjudican el buen nombre y el buen uso de la cuchillería de Albacete", lo que es perjudicial para Castilla-La Mancha.

Sin embargo, Abengózar espera a ver qué va a hacer el PP, "si demuestran esa pasión por Castilla-La Mancha" que les lleva a "traicionar" constantemente a los intereses de esta tierra. Y ha insistido en que esa pasión les dura a los 'populares' hasta que llama Tellado, "hasta que registran iniciativas en el Congreso de los Diputados en contra de los intereses de Castilla-La Mancha", ha aseverado.

Igualmente, ha preguntado al PP si "pasión por Castilla-La Mancha es ponerse del lado del sindicato de regantes de Murcia" porque pese a haberse conocido una nueva sentencia del Tribunal Supremo favorable para el agua de la región, aún no se han pronunciado sobre si se alegran o no de esta sentencia que da la razón nuevamente a Castilla-La Mancha y que, por tanto, es buena para el desarrollo económico y social de esta región, ha añadido, al tiempo que ha apuntado a la falta de "coherencia" del PP.

Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, Abengózar se ha referido a la última encuesta de Sigma Dos para El Mundo, que vuelve a dar mayoría absoluta al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo que demuestra que la ciudadanía valora su gestión como buena o muy buena.

Ha cuestionado si los 'populares' de la región han hecho algún tipo de reflexión al respecto, y ha apuntado que "sacar diez puntos al siguiente partido en la oposición, que es el PP de Núñez, también es bastante interesante y habla del buen ritmo de esta región", ha concluido.