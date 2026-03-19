PSOE pide al PP regional que "quite" a Paco Núñez para lograr que el nuevo Estatuto salga adelante: "No es imposible"

Archivo - El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, en rueda de prensa. - PSOE - Archivo

TOLEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que "la única posibilidad" de que la reforma del Estatuto de Autonomía de la región "salga" es que el PP regional "se haga valer en Génova", y para ello --afirma-- "deben quitar" a Paco Núñez de presidente. "Y no es imposible", subraya.

Desde su cuenta de X, el número dos del PSOE castellanomanchego ha reaccionado de esta manera a las declaraciones de la alcaldesa de Guadalajara, la 'popular' Ana Guarinos, quien, en una entrevista en Europa Press, ha vaticinado que es "posible" que el PSOE y el Gobierno de Castilla-La Mancha acaben retirando del Congreso la reforma del Estatuto de Autonomía tal y como ocurrió en 2010 tras la falta de acuerdo entre socialistas y 'populares' sobre la caducidad del trasvase Tajo-Segura.

"En verdad la afirmación es --si a Paco Núñez le importara Castilla-La Mancha-- hubiera colgado el teléfono a Miguel Tellado diciéndole: 'lo que he pactado con todos, va a misa. Castilla-La Mancha no se subordina", ha apuntado Gutiérrez.

Según ha recalcado, "lo que ha hecho Génova con la palabra de Núñez no se lo hubieran hecho a Ayuso, Moreno o Bonilla", incidiendo el secretario de Organización que "el PP regional no pinta nada".

Por eso, apostilla el dirigente socialista, "si al PP le importara el Estatuto, tuviera coraje y amor por esta tierra, hubiera metido una moción de censura a Paco Núñez: o ha mentido a Génova, o nos ha mentido a toda Castilla-La Mancha; o nos ha mentido a todos a la vez".

NÚÑEZ TIENE SOLO DOS OPCIONES: "CUMPLIR O DIMITIR"

En la misma línea, el secretario de Acción Electoral y Comunicación Interna del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, ha respondido asimismo a los "dimes y diretes" que los dirigentes 'populares' se empeñan en trasladar, también sobre asuntos como el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, sobre lo que ha subrayado que "lo que le ha hecho Génova a Paco Núñez, lo que le han hecho Tellado o Feijóo a Núñez no se lo harían a ningún dirigente del PP en ninguna otra comunidad autónoma de nuestro país".

"No se lo harían a Moreno Bonilla, no se lo harían a Ayuso, no se lo harían a Fernández Mañueco, no se lo haría a López Miras. Y es triste decirlo, pero lo que no se merece el PP de Castilla-La Mancha es tener títeres en nuestra región que no sean capaces de anteponer la palabra dada. El señor Núñez no tiene hipótesis que plantear, tiene solamente dos opciones o cumplir lo pactado o dimitir", ha concluido.