PSOE plantea su campaña en C-LM con la vista puesta en apuntalar "una mayoría que defienda a la clase trabajadora"

Pegada de carteles del PSOE en Albacete. - PSOE

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la región ha puesto en marcha su campaña electoral tras dar el pistoletazo de salida con las pegadas de carteles que marcan el punto de inflexión a partir del cual se puede pedir el voto.

Así, en Albacete, los socialistas han arrancado su campaña electoral con un llamamiento a la participación ciudadana, la defensa de las libertades y la protección de los servicios públicos, donde la cabeza de lista al Congreso, Amparo Torres, ha subrayado que el objetivo del partido es "seguir gobernando España para una mayoría social, seguir apuntalando el Estado del bienestar y seguir defendiendo los derechos y las libertades de la clase trabajadora y de los colectivos más vulnerables".

"Estas elecciones no van de alternancia en el Gobierno, van de elegir qué modelo de país es el que queremos ser", ha afirmado Torres, quien ha contrapuesto "un país de avances, de derechos, de conquistas sociales" a "un país de retroceso, de recortes".

También ha reivindicado "salarios dignos, vivienda asequible y unos servicios públicos que nos atiendan con calidad a la mayoría social" como ejes de la propuesta socialista. "Ese es el proyecto de Pedro Sánchez, ese es el proyecto que tiene el Partido Socialista y no nos podemos permitir ni un solo retroceso", ha declarado. De su lado, la cabeza de lista al Senado, Isabel Belén Iniesta, ha declarado que en estas elecciones no se trata de "decidir entre Pedro Sánchez o Feijóo, entre Abascal o Carlos Cuerpo. A día de hoy se trata de decidir entre dos proyectos de país".

El secretario general del PSOE en la provincia, Santi Cabañero, ha asegurado que "estas elecciones van a ir mucho de libertad" y son "cuasi constituyentes", porque, en su opinión, se juega "un modelo u otro", y ha defendido el proyecto socialista como el de "seguir consolidando derechos" y garantizar la educación, la sanidad y las pensiones públicas.

"A FRENAR A LAS DERECHAS" EN CUENCA

En el caso de la provincia de Cuenca, los socialistas han protagonizado el arranque de campaña en la Casa del Pueblo junto a militantes y simpatizantes, un acto donde la candidatura encabezada por Luis Carlos Sahuquillo y Yolanda Rozalén ha pedido expresamente el voto "para frenar a las derechas y garantizar los derechos y libertades conquistados",.

El candidato socialista ha reconocido que la provincia de Cuenca presenta un escenario electoral "complicado", pero ha defendido que la fuerza del electorado progresista no puede desperdiciarse y que cada voto puede resultar decisivo.

En este sentido, ha apelado a la movilización de quienes defienden la sanidad y la educación públicas, las pensiones, la mejora de los salarios, los derechos de los trabajadores, el acceso a la vivienda o la igualdad, cuestiones que el PSOE situará entre los principales ejes de su campaña, así como una forma de hacer política "que pone en el centro a las personas".

SIN ISABEL RODRÍGUEZ EN CIUDAD REAL

En Ciudad Real, el pistoletazo de salida ha tenido lugar sin la presencia de la 'número uno' al Congreos, Isabel Rodríguez. En su lugar, el coordinador provincial de la campaña y secretario de Organización, José Manuel Bolaños,ha agradecido el trabajo de todas las agrupaciones locales de la provincia para coordinarv un despliegue de más de 70 actos electorales, que llegará a todos los rincones del territorio.

Bolaños ha pedido a la militancia y a la ciudadanía que "pierdan el miedo a explicar por qué hay que votar al PSOE" en todos los ámbitos cotidianos.

Ha aprovechado para recordar logros como una pensión media de jubilación de más de 1.500 euros o el uncremento del 80% en el presupuesto de becas; así como la subida del SMI.