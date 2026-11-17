El Colegio de Economistas de Albacete consolida su papel como foro de análisis plural tras celebrar con éxito el debate electoral "hablemos de economía" - COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALBACETE

ALBACETE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vivienda ha estado presente en el debate electoral organizado por el Colegio de Economistas de Albacete, que ha reunido a los candidatos de PP, PSOE, Vos y Frente Amplio al Congreso de los Diputados, en el marco de las XII Jornadas Profesionales de Economía.

En la sesión han participado Juan Francisco Navarro, por el Partido Popular; Amparo Torres, por el PSOE; Rubén Herrero de Castro, en representación de Vox, y Blanco Castellanos, por Frente Amplio.

Según informa el colegio, los cuatro ponentes coincidieron en señalar a la vivienda como uno de los principales problemas actuales, aunque difirieron radicalmente en las soluciones. Desde el PSOE, Torres ha apostado por alcanzar un Pacto de Estado que dé continuidad a los decretos impulsados por el Ejecutivo en los últimos dos años.

Frente a esta vía de consenso, Frente Amplio ha planteado una intervención directa del mercado mediante la inversión anual del 1% del PIB (17.000 millones de euros) para levantar 1,5 millones de viviendas públicas en alquiler asequible, topar las rentas al 25% de los ingresos del hogar, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, eliminar las licencias turísticas en zonas tensionadas en tres años y limitar a cuatro el número de pisos por titular.

Por su parte, el PP ha propuesto impulsar la oferta mediante la construcción de un millón de viviendas en los próximos cuatro años, advirtiendo de que la subida generalizada de precios y la presión fiscal dificultan la emancipación de las familias.

Finalmente, Vox aboga por aplicar la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida y a las ayudas al alquiler, acompañando la liberación de suelo con la supresión total de impuestos en la compra de la primera vivienda, incluida la exención del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en inmuebles de segunda mano.

PENSIONES

En el debate sobre las pensiones evidenció, PSOE y Frente Amplio coincidieron en la necesidad de blindar en la Constitución el sistema público de pensiones y su revalorización anual conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) para proteger el poder adquisitivo de los mayores ante futuros cambios políticos.

Desde el PP, Francisco Navarro ha sostenido que la única garantía real para el pago de las pensiones es la creación de empleo de calidad y la mejora de la renta media, recordando que durante los gobiernos populares no se congelaron las prestaciones.

Mientras, Vox ha asegurado que el pago de las pensiones está garantizado si se aplica una gestión eficaz que elimine el gasto político superfluo y se vincula la sostenibilidad de los servicios públicos al control migratorio y a su programa de remigración.

INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE, MEDIO RURAL Y ALBACETE

El estado de las comunicaciones terrestres y ferroviarias ha generado el principal intercambio de reproches durante el bloque de infraestructuras. Francisco Navarro (PP) ha denunciado el deterioro del asfalto en las autovías hacia Madrid, Murcia y Valencia, así como los retrasos en la autovía A-32, el tercer carril de La Roda, la depuradora y la conexión ferroviaria con Cartagena.

Por su parte, Amparo Torres (PSOE) ha defendido la gestión del Ejecutivo central, calificándolo como "el gobierno más municipalista de la historia" por los recursos transferidos a las entidades locales.

La candidata socialista ha destacado la inversión de 30 millones de euros en carreteras comarcales a través de la Diputación de Albacete y el impulso del Kit Digital para las pymes rurales.

Desde Frente Amplio, Juan Blanco ha alertado sobre la pérdida de servicios en el tren convencional y la ausencia de transporte público entre municipios, poniendo como ejemplo la imposibilidad de viajar en autobús entre Villarrobledo y Munera. Asimismo, propuso líneas de financiación a bajo interés para rehabilitar viviendas en los pueblos y reforzar la inversión en la universidad pública.

En la misma línea crítica con el estado de las comunicaciones, Rubén Herrero (Vox) ha asegurado que las infraestructuras del país y de la provincia "se caen a pedazos" por falta de mantenimiento y reclamó un Plan Nacional de Infraestructuras. "Albacete es un cruce de caminos sin caminos; el futuro de Albacete pasa porque esos caminos existan", ha abundado.

FISCALIDAD Y EMPLEO

El papel de los impuestos y el gasto también ha marcado una de las principales líneas divisorias de la sesión. La candidata socialista ha defendido que el crecimiento económico debe ir ligado a la justicia social, poniendo en valor los 22,8 millones de cotizantes, la caída del paro juvenil y la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.286 euros junto al incremento salarial de los empleados públicos.

En una línea de refuerzo del sector público, el candidato de Frente Amplio ha abogado por una fiscalidad más equitativa que incluya un gravamen del 30% a las grandes empresas que aumenten beneficios sin subir sueldos, además de proponer la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas (rumbo a las 32 horas sin pérdida salarial) y blindar el SMI en el 60% del salario medio.

En el bloque opuesto, el representante del Partido Popular ha apostado por una bajada de impuestos y menos burocracia para impulsar la actividad empresarial y la creación de empleo. Asimismo, ha criticado que los subsidios actuales compiten con el trabajo y ha planteado vincular la renta de inserción a la aceptación obligatoria de ofertas laborales.

Por su parte, el candidato de Vox ha exigido un alivio fiscal profundo bajo la premisa de "menos impuestos y menos tasas", reclamando un recorte del gasto político y de las subvenciones que calificó de improductivas, además de pedir mayor apoyo para el sector primario.