PSOE y Podemos rechazan la petición del PP de modificar la ley de caza de 2018

Publicado 21/02/2019 15:18:47 CET

La campaña a favor de la caza anunciada por Page ya tiene lema: 'Castilla-La Mancha. Coto de vida'

TOLEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y Podemos han rechazado este jueves la proposición no de ley relativa a la caza presentada por el PP que, entre otras cuestiones, pedía modificar la ley de caza de Castilla-La Mancha de 2018 aprobada con los votos a favor de PSOE y Podemos y el rechazo de los 'populares', que reformaba la ley de caza del Gobierno de María Dolores de Cospedal.

Ha sido en el pleno de las Cortes, donde la diputada del PP Lola Merino ha sido la encargada de defender la iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular que pedía también fomentar la caza social en la región, incorporar Castilla-La Mancha al convenio de Licencia Interautonómica, o modificar el actual sistema de examen de cazador.

Merino ha acusado a los socialistas de haber vendido la caza "por un sillón" y de tratar a los cazadores como "delincuentes", al tiempo que les ha afeado que con su "ley anticaza" consiguieran sacar a casi 10.000 cazadores de la región a la calle para exigir su retirada.

"PP dice sí a la caza porque Castilla-La Mancha es caza", ha sentenciado la diputada 'popular', quien ha indicado que Castilla-La Mancha es uno de los principales destinos para los cazadores de todo el mundo, especialmente los europeos, y la caza "es una forma de vida".

PODEMOS EVITA ENTRAR EN LA COMPETICIÓN

De su lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, ha avisado de que no va a entrar en "la competición absurda" sobre la caza que, según él, mantienen PP y PSOE y que se incrementa con "la llegada de las elecciones".

Tras avanzar que Podemos votará en contra de las iniciativas de PP y PSOE sobre la caza, ha criticado que la ley de caza de Cospedal permitía "barbaridades" como disparar y abatir a animales domésticos como perros y gatos o el lanceo del jabalí, algo "propio de la Edad Media".

Por último, ha negado que la ley actual sea una ley anticaza, aunque se ha mostrado partidario de poder mejorarla ya que "ninguna ley está escrita en piedra". "Todas se pueden mejorar", ha sentenciado.

PSOE y LA CAZA COMO DINAMIZADOR

Por boca del PSOE ha hablado la parlamentaria Carmen Torralba, quien ha echado en cara al PP que ahora apueste por la caza social cuando es algo que "prohibió" por ley. "Ha sido el Gobierno de Page el que ha apostado por la caza social, que es el que demanda la gente que vive en el medio rural", ha apuntado.

Sobre la petición del PP de recuperar las esperas nocturnas como modalidad cinegética, Torralba ha dejado claro que al sector "no le preocupa" esta cuestión "porque no es una modalidad de caza".

Ha defendido que la caza tiene gran importancia en Castilla-La Mancha y es "un verdadero dinamizador económico" ya que mantiene muchos empleos. Un cazador medio, ha estimado, se gasta anualmente 10.500 euros.

LEMA DE LA CAMPAÑA A FAVOR DE LA CAZA

De su lado, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha avanzado que el lema de la campaña a favor de la caza que anunció el presidente, Emiliano García-Page, será 'Castilla-La Mancha. Coto de vida' y se pondrá en marcha en breve.

Ha destacado que el Gobierno de García-Page ha sido el primero en encargar un estudio de verdad para saber lo que la caza representa en la región y ha negado, como dice el PP, que la ley de caza de 2018 responda a "ningún peaje" ya que, según ha incidido, era un compromiso recogido en el programa electoral del PSOE.

Por último, ha respondido a los 'populares' que la ley de Cospedal obtuvo "el mayor rechazo social de la democracia" y ha aclarado que la Mesa de la Caza no ha pedido la modificación de la ley de 2018, al tiempo que ha pedido al PP que no se aproveche de los símbolos de todos ya que "la caza no es del PP". "No utilicen a la gente", ha concluido.