PSOE y PP acercan posturas y finalmente alcanzan un acuerdo inédito en materia de agua

TOLEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las alegaciones a las normas reguladoras del trasvase Tajo-Segura han divido en un primer momento a los grupos parlamentarios este jueves en las Cortes regionales, que no parecían alcanzar ningún tipo de consenso al respecto, aunque finalmente el PP y el PSOE han alcanzado un acuerdo inédito en materia de agua y las resoluciones de ambos grupos han salido adelante tras transar los 'populares' la de los socialistas, mientras que la de Vox ha sido rechazada.

Así, la resolución del PP, que ha sido aprobada con 28 votos a favor y cuatro astenciones, muestra su absoluto respaldo al acuerdo común en materia de agua llevado a cabo en el Pacto Regional del Agua del 9 de diciembre de 2020, entendiendo que es la mejor herramienta para defender los intereses regionales.

Estiman imprescindible que las alegaciones que puedan presentarse a las normas de gestión del acueducto tras base tajo segura se adapten por completo a los acuerdos y principios recogidos en el Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha.

Estiman oportuna y urgente la convocatoria de los representantes de los municipios principalmente afectados por la actual normativa de gestión del trasvase Tajo-Segura ante el proceso abierto en los cambios en la normas de explotación y pide elaborar consensuadamente la posición común que el Gobierno regional debe defender y liderar ante el Gobierno de España.

Finalmente, ven "urgente" la aprobación de un pacto nacional en materia de agua, en el que los territorios deben participar de forma preponderante en las decisiones sobre el agua, estableciendo su participación en modelos reales de gobernanza basados en el acuerdo y el consenso, con un protagonismo claro y proporcionado a la superficie de la cuenca hidrográfica y al volumen de recursos aportado por cada territorio.

LA RESOLUCIÓN DEL PSOE TAMBIÉN HA SIDO APROBADA

Por su parte, la resolución del PSOE, que ha salido adelante con 28 votos a favor y cuatro en contra, pide a las Cortes participar en el proceso de consulta pública abierto por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para la modificación de la normativa que actualizará las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

Entienden los socialistas que la norma actual que regula el Acueducto Tajo-Segura fue diseñada para enviar el máximo agua posible al Levante, teniendo en cuenta sólo las necesidades de este y que el actual umbral no transvasable de los embalses de cabecera es insuficiente para el mantenimiento del río y para la propia vida de los embalses y la población a la que abastecen.

Consideran necesario el cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, recalculando el desembalse de referencia, sin restricciones de ningún tipo para el uso en la cuenca cedente y teniendo en cuenta que se debe cumplir con los caudales ecológicos para el río Tajo.

Piden tener en cuenta que la consulta pública es un canal de participación para que las Cortes puedan expresar sus consideraciones en el proceso de aprobación de esta norma y que las Cortes consideran de interés manifestar su opinión, a través de alegaciones, a la consulta pública, por lo que acuerdan participar en la consulta previa a la aprobación del proyecto por el que se modifican dichas normas.

Esta resolución ha sido transada por el PP para añadir que las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno regional a que se comprometa a, en el momento en el que se abra el proceso de información pública por parte del Ministerio de Transición Ecológica, convocar a los alcaldes de toda la región a la Mesa del Agua.

Vox, por último, pedía en su resolución, que ha sido rechazada, el diseño y la aplicación de un nuevo plan nacional del agua que, bajo los principios de solidaridad y bien común, garanticen el abastecimiento de agua.

DEBATE

El diputado de Vox David Moreno ha abierto el debate para lamentar que el PSOE no aporte nada nuevo y que siempre "esté con lo mismo" diciendo no al trasvase y que no hay agua. "Pero soluciones ninguna", ha dicho, para afirmar que ciudadanos y agricultores ven cómo cada año se les recorta el uso de agua o se aprueba "un impuestazo".

"La realidad es que Emiliano García-Page y su Gobierno han fracasado en la gestión y son los principales responsables de las carencias de agua en nuestra región porque se niegan a impulsar un plan nacional del agua que recoja la interconexión entre las cuencas junto con la modernización de regadíos así como a las mejoras en el abastecimiento y el saneamiento de las aguas urbanas.

Para Moreno, "dan igual" los niveles del trasvase porque desde el Gobierno regional no se preocupan por almacenar agua, a lo que ha unido que las desaladoras tampoco son la solución porque no es lógico verter al mar "inmensas cantidades" de agua por el Ebro para luego sacarla y desalarla con un gran consumo energético.

UNA BANDERA DE TODOS

La diputada del PP Carolina Agudo ha comenzado su intervención aludiendo al pacto del agua de Castilla-La Mancha firmado en 2020 y en el que se fijó una posición común en esta materia, que ha esperado que desde el PSOE tenga presente. "Ustedes siempre han querido apropiarse de una bandera que no es suya sino la de todos los castellanomanchegos".

En el segundo turno del PP en el debate ha sido su presidente regional, Paco Núñez, quien ha dejado clara tanto su postura de los 'populares' como la suya propia para afirmar que quieren garantizar el agua necesaria para Castilla-La Mancha y para cubrir todas las necesidades hídricas del conjunto de los castellanomanchegos.

Para ello, ha dicho que es necesario poner en marcha una planificación hidrológica propia para Castilla-La Mancha que tiene que redactar el Gobierno regional y que sirva para garantizar las láminas de agua necesarias en los pantanos de cabecera y el agua que tiene que llegar a la cuenca receptora regional, "para garantizar el agua necesaria para la sostenibilidad y el medio ambiente", ha argumentado.

Núñez ha vuelto a decir que el trasvase no puede responder a las demandas ilimitadas de las cuencas receptoras y que solamente se puede producir cuando las necesidades hídricas de la región estén garantizadas y cuando haya una necesidad real de envío de agua.

Con todo, ha defendido que no ha cambiado su opinión en materia de agua: "Yo estoy donde siempre, en el Pacto Regional por el Agua que firmamos hace casi cuatro años y que Page no ha cumplido y lo que es cierto es que ha desechado un acuerdo histórico en materia de agua en la región", ha lamentado.

ÁNIMO DE CONSENSO

Desde el PSOE el diputado Fernando Mora ha comenzado respondiendo al PP que los socialistas han venido a este debate con ánimo de consenso y que en la resolución que van a presentar se recogen las alegaciones a presentar a las reglas de explotación del trasvase, dentro del marco del pacto regional del agua.

También ha aludido a Vox y a su intención de hacer más pantanos preguntándole dónde tiene intención que se lleven a cabo y para qué. "¿Para que se lleven el agua de una región seca a otra región más seca?, le ha dicho al diputado David Moreno, para afirmar que el mejor pantano es el del ahorro del agua.

Entre las alegaciones que presentarán los socialistas, Mora ha detallado que se solicita que la fijación de caudales sea una realidad en tiempo y en forma como viene recogiendo el Real Decreto que contempla el Plan Hidrológico del río Tajo y le pide al Ministerio de Transición Ecológica, que ha aprobado ese plan pero no está aplicando los caudales, "que los tienen que aplicar ya".

También recogen las alegaciones de los socialistas que tienen que prevalecer los intereses de la cuenca cedente y no los intereses de quienes reciben el agua o que hay que regular "de una forma clara" el agua que se tiene que desembalsar manteniendo, además, una lámina mínima que permita el desarrollo económico y social.