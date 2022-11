PSOE pregunta a Núñez "cuántas empresas vendrían a Cuenca sabiendo que tienen el basurero nuclear de todo el país"

TOLEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo socialista en las Cortes regionales Diana López ha puesto en valor el "triunfo" que ha logrado la sociedad de Castilla-La Mancha con el descarte definitivo del cementerio nuclear en la región, al tiempo que ha criticado que, pese a ello, el líder del PP en la comunidad autónoma, Paco Núñez, siga insistiendo "en convertirnos en el basurero nuclear de toda España", a quien ha preguntado "cuántas empresas vendrían a instalarse en la provincia de Cuenca sabiendo que cerca tienen un basurero con los residuos nucleares de todo el país".

En rueda de prensa en el Parlamento autonómico, López ha afirmado que la decisión del Gobierno de España de poner punto final definitivo a la construcción del cementerio nuclear es un ejemplo de la "resiliencia" de la sociedad castellanomanchega y de que la región, con Emiliano García- Page, tiene "un presidente capaz de defender sus intereses absolutamente por encima de todo".

La parlamentaria socialista ha recordado que el proyecto para la construcción de esta infraestructura en el municipio conquense de Villar de Cañas nunca tuvo consenso "ni social ni técnico" por la falta de seguridad de los terrenos que se eligieron y porque en Castilla-La Mancha se "alzó bien alto la voz" para dejar claro que "no queremos que llegue aquí un descarte de todo lo que nadie más quiere" como es un basurero nuclear, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Una infraestructura que, ha lamentado, únicamente quieren el PP y su candidato regional, Paco Núñez, que "como alumno ejemplar de Cospedal", hoy mismo ha insistido en que se haga este basurero nuclear en Cuenca calificando como una tragedia y una desgracia para la región que no se vaya a construir.

"Lo que es una tragedia y lo que es una desgracia es tener un candidato en un partido político que no solo no tiene criterio político alguno, sino que no es de fiar", ha asegurado, recordando cómo el propio Núñez siendo alcalde de Almansa prometía que no pasarían camiones con residuos nucleares por su municipio y "ahora siga insistiendo en convertir Castilla-La Mancha en el basurero nuclear de toda España".

"PARQUE DE ATRACCIONES"

En este sentido, ha criticado que el PP y Núñez "traten de vender el cementerio nuclear como un parque de atracciones", cuando en realidad lo que harían es "condenar a la región" con una infraestructura que ni genera empleo ni atrae inversiones y que nadie quiere en el resto de España.

Afortunadamente, ha añadido López, este proyecto ya no es posible en la región "porque gobierna Page", que "siempre ha sabido defender los intereses para Castilla-La Mancha", haciéndola progresar atrayendo empresas e inversiones "con políticas completamente contrarias a las que haría el PP y que sigue defendiendo el PP".

La diputada socialista ha destacado así el trabajo del Gobierno de Page para las zonas rurales con beneficios fiscales a través de la Ley contra la Despoblación o la implantación de nuevas empresas e inversiones en todo el territorio regional, también en la provincia de Cuenca, y no un cementerio nuclear que "no iba a beneficiar en absoluto".

De este modo, ha asegurado que Page sigue demostrando que es "un valor seguro para nuestra tierra" frente al candidato del PP, Paco Núñez, que además de "no mirar jamás por los intereses de la región", esta semana ha estado "escondido" durante varios días para no hablar de las enmiendas de su propio partido reclamando la construcción del cementerio nuclear y más trasvases hacia Murcia y el Levante.