El PSOE presenta una enmienda a la totalidad a la Ordenanza de Movilidad propuesta por el Gobierno municipal de Toledo

El concejal socialista Francisco Rueda. - PSOE

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha presentado una enmienda a la totalidad y otras 16 enmiendas parciales al proyecto de Ordenanza de Movilidad del Gobierno municipal encabezado por el alcalde Carlos Velázquez.

La enmienda responde a la valoración que ha realizado el PSOE en el Consistorio toledano, concluyendo que se trata de una normativa que pretende introducir aspectos propios de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "por la puerta de atrás", además de estar elaborada "con precipitación y sin el informe de la Policía Local".

Así lo ha señalado el concejal socialista Francisco Rueda en una comparecencia en la que ha detallado la posición del PSOE respecto a una ordenanza que, a su juicio, "tiene intenciones ocultas" y está plagada de malas interpretaciones, contradicciones y posibilidades de desregulación que dejan decisiones importantes en manos del concejal responsable, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

Rueda ha señalado que la enmienda a la totalidad se fundamenta en dos motivos.

El primero, que el proyecto de Ordenanza de Movilidad "realmente es un proyecto para ocultar, para meter por la puerta de atrás algo parecido a una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones".

En este sentido, ha advertido de que distintos artículos hacen referencia a los objetivos de la ZBE, a la posibilidad de crear zonas de restricción del tráfico por motivos ambientales, a la reducción de emisiones y al fomento de vehículos cero emisiones, llegando incluso a encomendar al Ayuntamiento la elaboración de normas para regular la reducción de emisiones.

El segundo motivo de la enmienda a la totalidad es "la precipitación con la que se ha elaborado el documento".

Rueda ha denunciado que una ordenanza de esta relevancia se presente sin ningún informe técnico firmado por la Policía Local de Toledo, pese al papel fundamental que este cuerpo ha desempeñado históricamente en la regulación del tráfico de la ciudad.

Además, ha puesto de manifiesto que los fundamentos jurídicos del proyecto siguen amparándose en el Reglamento General de Circulación de 2003, sin recoger su modificación mediante un Real Decreto aprobado en junio.

"Esto nos dice que nadie se ha leído el borrador de la ordenanza" y ha criticado que esta falta de actualización deje fuera aspectos como la protección de los usuarios vulnerables de la vía, entre ellos peatones, ciclistas, ciclomotores y vehículos de uso individual, así como el alineamiento de la regulación de la movilidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

DEJA PROHIBICIONES EN MANOS DEL CONCEJAL

Más allá de la enmienda a la totalidad, Francisco Rueda ha repasado algunas de las principales lagunas que contiene el proyecto y que han motivado las 16 alegaciones parciales.

Uno de los ejemplos es la regulación de los vehículos turísticos, recreativos o de ocio, entre ellos los conocidos como tuc tuc, cuya circulación se prohíbe en el Casco Histórico salvo que cuenten con una autorización expresa.

Para Rueda, esta excepción convierte una aparente prohibición en una autorización discrecional, al dejar en manos del concejal la posibilidad de permitir la circulación de estos vehículos.

"Realmente, más que una prohibición, es una autorización", ha advertido. Una situación similar se produce con los vehículos de transporte con conductor (VTC).

La ordenanza establece que estos vehículos solo podrán realizar servicios interurbanos y prohíbe los desplazamientos urbanos dentro de Toledo, pero no contempla ningún régimen sancionador ni disciplinario para hacer efectiva esta limitación.

Rueda ha calificado esta regulación de "prohibición en el aire" y "brindis al sol", vinculándola también a las posiciones defendidas por Vox en anteriores debates plenarios, en los que apostó por permitir a las VTC competir con el taxi en los desplazamientos urbanos.

Otro de los aspectos cuestionados por el concejal socialista es la regulación de la zona magenta, que evidencia el fracaso de Velázquez en la regulación del aparcamiento, el tráfico o la recaudación.

Así, ha cuestionado la creación de una tarjeta autorizante propuesta en la ordenanza que permitirá a personas no empadronadas en Toledo y no residentes utilizar gratuitamente este aparcamiento, con un límite de 400 tarjetas.

"No sabemos muy bien de dónde sale este número", ha señalado, cuestionando si responde a las plazas que quedan vacías diariamente en Safont.

La normativa contempla esta tarjeta para trabajadores por cuenta ajena o propia que residan fuera de Toledo y trabajen en el Casco Histórico, pero deja fuera a los estudiantes que se manifestaron en el propio aparcamiento de Safont para reclamar una solución.

Rueda ha recordado que entre los campus de la Fábrica de Armas y San Pedro Mártir hay 5.400 alumnos y alumnas matriculados y ha lamentado que el alcalde "haya dado la espalda" a este colectivo.

Zona ORA verde Por último, Francisco Rueda ha denunciado una contradicción entre las declaraciones del concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, y el contenido del proyecto de ordenanza en relación con las zonas verdes de aparcamiento para residentes del Casco Histórico y Antequeruela.

El concejal socialista ha leído las declaraciones publicadas en la web municipal, en las que Jiménez asegura que las zonas de máxima protección pasarán a estar vigentes todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, de 10.00 a 21.00 horas, como compromiso con los residentes.

Sin embargo, Rueda ha asegurado que el texto de la ordenanza mantiene exactamente los mismos horarios que hasta ahora: de 10.00 a 20.00 horas de lunes a sábado y de 10.00 a 14.00 horas los domingos.

"Si alguien lee la ordenanza, esto es mentira, directamente es mentira", ha afirmado.

A su juicio, esta contradicción demuestra que "o el señor Jiménez no se ha leído la ordenanza que presenta o directamente pretende engañar a los vecinos y residentes del Casco, y quizá las dos cosas a la vez".