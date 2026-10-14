El PSOE de Puertollano propone a Isabel Rodríguez como candidata a las listas del Congreso. - PSOE

CIUDAD REAL 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La militancia socialista ha aprobado con una amplísima mayoría la propuesta de la ministra, exalcaldesa y militante del PSOE de Puertollano, Isabel Rodríguez, como candidata a las listas del Congreso de cara a las Elecciones Generales de 20 de noviembre.

Es la propuesta de los socialistas puertollanenses, que se ha remitido a la dirección provincial para que sea tenida en cuenta y así, este próximo miércoles, poder decidir en el Comité Provincial las listas al Congreso de los Diputados y al Senado por esta circunscripción.

"Los socialistas encaran esta cita electoral fundamental para nuestro país, en el que deben primar las cuestiones sociales de la mayoría social frente al ruido y el odio", defiende en nota de prensa la agrupación de Puertollano.