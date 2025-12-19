PSOE recuerda a Núñez que cada vez que se ha enfrentrado a las urnas contra Page ha obtenido "una derrota contundente"

El diputado regional del PSOE, Álvaro Toconar - PSOE

TOLEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha invitado este viernes al presidente regional del PP, Paco Núñez, a que tenga "mucha fe" y que siga peleando para que las encuestas "le den de cara" porque "es lo único que ha conseguido desde 2018".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el diputado regional socialista Álvaro Toconar, quien ha lamentado la "gira" que está haciendo Núñez para justificar su liderazgo y sus "ganas de tocar poder". "Está como loco por tener un carguito", ha añadido.

En este sentido, ha criticado al presidente regional del PP por decir que si al PP le va ir bien en los comicios electorales que van a tener lugar próximamente y al PSOE "no le va a ir muy allá", lo mismo ocurrirá en Castilla-La Mancha.

"Lo único que le puedo decir al señor Núñez es que cada vez que se ha presentado a las urnas ha obtenido una derrota contundente por parte del presidente Page y que lo que tiene que hacer es pensar por qué al Partido Popular en las últimas fechas le ha ido bien en las urnas, salvo en aquellas en las que se presenta él", ha manifestado.

VOX Y EL CASO DE REVUELTA

En otro orden de cosas, ha criticado a Núñez por no posicionarse sobre la "corrupción" que está teniendo Vox con su organización juvenil Revuelta, "porque dice que es de ámbito nacional". "¿Será que para el señor Núñez Santos Cerdán es poco más que un vecino de Almansa y por eso se posiciona al respecto?", se ha preguntado.

"Estamos tratando de mentir y lanzar bulos sobre la figura del presidente Page y cuando tenemos que marcar posición propia para condenar la corrupción que están practicando sus socios de gobierno en ayuntamientos y en comunidades autónomas, resulta que ahora es un tema de debate nacional", ha abundado.

Así, ha dicho que Núñez "se pone de perfil" cuando se descubre que los dirigentes de Vox "pidieron dinero a través de jóvenes durante la dana para Mira y Letur, simplemente para robar", por lo que le ha pedido que tome como ejemplo a algún dirigente de Vox como Inés Cañizares.

"Nos viene a demostrar que su proyecto de Castilla-La Mancha está atado de pies y manos a las directrices de Vox. Y en este caso, concretamente, a las directrices del señor David Moreno", ha afirmado el diputado socialista.

SANIDAD

Por último, ante las críticas de Núñez en materia sanitaria, Toconar ha dicho que éste no puede poner en tela de juicio "la voluntad" del Gobierno de Castilla-La Mancha desde hace diez años por invertir y por mejorar cada día la sanidad pública de la región.

Así, ha puesto en valor que desde que gobierna Emiliano García-Page ha aumentado un 70 por ciento la inversión sanitaria o hay 12.000 profesionales más mientras que el PP y Cospedal "echaron a 3.000 a la calle".

"No creo que el señor Núñez esté para darnos lecciones en materia sanitaria cuando está utilizando a los profesionales de la sanidad para tratar de arañar votos, calla cuando se está viendo que los que llevan las cuentas en los hospitales de Madrid son los que mandan o cuando en Andalucía hay 2.000 mujeres que podían tener cáncer de mama y ni siquiera se habían puesto en contacto con ellas", ha zanjado.