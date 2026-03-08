PSOE reivindica el compromiso del Gobierno de Page con la igualdad frente a PP "que blanquea el machismo de Vox"

La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Charo García Saco - PSOE

TOLEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Charo García Saco, ha destacado este 8M "como un día de reivindicación y de lucha por seguir consiguiendo derechos y oportunidades para las mujeres, en una tarea en la que ha subrayado el trabajo del PSOE de Castilla-La Mancha y de un gobierno "comprometido" como es el de Emiliano García-Page, frente a un PP "que blanquea el machismo de Vox".

"Aquí, en Castilla-La Mancha tenemos un gobierno comprometido con las políticas de igualdad, somos la comunidad autónoma que más invierte por habitante en políticas de igualdad", ha aseverado, y ha remarcado que la región lidera la reducción del desempleo femenino en España, ha informado el PSOE en nota de prensa.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la manifestación por el Día Internacional de las Mujeres en Toledo, García Saco ha apostado reivindicar "estas políticas necesarias y este compromiso durante todo el año" porque "tenemos enfrente a un PP que blanquea el machismo de Vox".

"No podemos dejarlo pasar, tenemos que seguir luchando porque aquí, en Toledo, a la vista está, contraprograman, no ponen el lazo morado en el balcón municipal como siempre se ha hecho, eso es lo que están haciendo", ha criticado en alusión al gobierno del PP y Vox en la capital regional.

Y ha concluido lamentando que en el PP "dicen que defienden a la mitad de la población, que defienden los derechos de la mujer, pero cuando tienen oportunidad están blanqueando a Vox, al partido de la ultraderecha, al partido más machista que tenemos ahora, y los derechos de las mujeres, la democracia y la justicia social están en juego".