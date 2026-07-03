PSOE reivindica la estabilidad de Castilla-La Mancha con Page frente a los pactos en otras CCAA

Fernando Mora en rueda de prensa. - PSOE C-LM

TOLEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha destacado los "buenos" datos económicos y de empleo de la región y ha reivindicado la estabilidad de Castilla-La Mancha con su presidente, Emiliano García-Page, frente a los pactos de PP y Vox en otras comunidades autónomas.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha valorado cómo esa "estabilidad" y ese "buen gobierno" facilitan que la gente confíe en el presidente Page, que los inversores confíen en Castilla-La Mancha y que haya estabilidad económica y social en la región.

Gracias a ello, ha subrayado, se obtienen resultados tan buenos como la reducción del desempleo o el aumento de los cotizantes a la Seguridad Social.

También, esta tierra vuelve a ser líder nacional en producción industrial, con un incremento del 12,2 % respecto al año 2025, siendo la comunidad que más aumenta su producción, el doble más que otras como Andalucía (6,6 %), o Madrid (5,3 %).

"Más que doblamos a estas dos comunidades autónomas. Mientras que hay otras gobernadas por el PP, de esas que se meten en líos de prioridades nacionales, como Extremadura o Aragón, Extremadura ha bajado el 10,4 % y Aragón el 6,4 %. Tenemos que alegrarnos de cómo se gestiona la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha", ha aseverado.

Mora ha asegurado que, en esta tierra, donde se trabaja por mantener la "cohesión" y la "coherencia social", la prioridad "no es regional ni nacional, sino que es su gente", y ha trasladado la ventaja de tener un gobierno que "no tiene que depender de ningún tipo de prioridad particular de nadie".

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno del presidente Page "está siempre despuntando" en resolver los problemas de la ciudadanía, y ha dejado claro que, para el PSOE, el interés de los castellanomanchegos en su conjunto "está por encima de los intereses, incluso, del partido al que pertenecemos".

Sin embargo, ha lamentado que el PP continúe con el problema que "siempre" ha tenido, y es que cuando hay buenos datos "ellos tratan de buscar los tres pies al gato y entonces salen por peteneras".

Por ello, ha aconsejado a los 'populares' que se preocupen más por los intereses de la región y de la ciudadanía, y "dejen de buscar y rebuscar por no se sabe dónde y sin ningún otro interés que el tratar de desacreditar a un gobierno que lo está haciendo bien", ha concluido.