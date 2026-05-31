PSOE reivindica "la estabilidad y progreso" de la región: "Representa hoy lo mejor de España"

El Secretario De Organización De Los Socialistas Castellanomanchegos Y Diputado Nacional, Sergio Gutiérrez. - PSOE

CUENCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha reivindicado a Castilla-La Mancha como una tierra que es sinónimo de "sentido común, estabilidad y progreso", y que está dejando una huella propia en la historia de nuestro país y, especialmente, en la historia democrática.

Según informa el partido, en el acto institucional organizado por el Gobierno regional, Gutiérrez ha aseverado que "tenemos muchas razones para reivindicarnos y para estar orgullosos de ser paisanos de esta tierra".

"Que hoy Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma que más población crea, la que más jóvenes retiene, la que más empresas inversores atrae, la que lidera la aplicación de la Ley de Dependencia o la que lidera los rankings sociales de toda España, hace que nuestro hecho diferencial no sea solo tener una historia de muchos siglos de la que también nos sentimos orgullosos, sino que nuestro hecho diferencial es estar especialmente orgullosos de nuestro presente y de nuestras oportunidades de futuro", ha remarcado.

Y, por ello, ha hecho hincapié en que Castilla-La Mancha hoy es "sinónimo de moderación, de progreso, de sentido común, de una tierra que no quiso nunca ser más que ninguna otra comunidad autónoma, pero que poco a poco, a lo largo de estos años, está consiguiendo ser una tierra que significa igualdad de derechos e igualdad de oportunidades".

"En una España convulsa y muchas veces en la que predomina el adjetivo al sustantivo, Castilla-La Mancha es hoy sinónimo de moderación, de sentido común, de convivencia, de llevarnos bien, de querernos bien, de tener esfuerzos colectivos, de poder hablar y acordar y pelear, en definitiva, por un futuro mejor".

"Castilla-La Mancha hoy representa lo mejor de España, lo que debería ser el conjunto de España y por lo que deberíamos entre todos trabajar para que sea lo común también en el conjunto de nuestro país", ha concluido.