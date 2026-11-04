PSOE reivindica las políticas del Gobierno de Page para consolidar año a año la creación de empleo

El portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena - PSOE

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha reivindicado este miércoles las políticas del Gobierno de Emiliano García-Page para consolidar, año a año, el crecimiento económico y la creación de empleo, y ha destacado que este octubre, un mes marcado por la estacionalidad negativa, ha sido el de mayor afiliación a la Seguridad Social de toda la serie histórica.

Así lo ha señalado en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE el portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, que ha valorado los datos ofrecidos por los Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y ha asegurado que las políticas de empleo del presidente Page "más allá de la foto fija, funcionan".

"Un Gobierno que tiene como uno de sus principales objetivos crear empleo, crear riqueza para que luego esa riqueza la podamos compartir", ha trasladado, al tiempo que ha recordado que el Ejecutivo regional ha recibido el premio de la Asociación de Trabajadores Autónomos por su estrategia de impulso al trabajo autónomo.

En este punto, ha valorado que el Gobierno de Page está siendo capaz de "tener una mirada de 360 grados a cómo tenemos cada día más empleo, cómo atraemos cada vez más oportunidades".

Y de ahí, que hoy Castilla-La Mancha cuente con 25.000 afiliados más en la Seguridad Social que hace un año y con el dato de afiliación a la Seguridad Social más alto para un mes de octubre.

"Es para sentirnos orgullosos y para reafirmarnos en que el Gobierno está en el camino adecuado para que esas 120.192 personas que todavía no tienen empleo en Castilla-La Mancha lo encuentren cuanto antes", ha aseverado.

Con todo, ha apuntado que no es casualidad que Castilla-La Mancha sea la región en la que más se ha reducido el paro juvenil, habiendo pasado de tener a seis de cada diez jóvenes en situación de desempleo cuando comenzó a gobernar el presidente Page, a tener dos y medio de cada diez en la actualidad.

Eso quiere decir que ha habido un compromiso de toda la sociedad liderado por una Administración "que ha puesto todos los recursos al servicio de la creación de empleo", ha sostenido, que ha habido un esfuerzo para ayudar a las contrataciones de los jóvenes, entre otras cosas reforzando a la Formación Profesional (FP), que hoy día tiene un 80 % de empleabilidad.

Y, además, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor inversión extranjera, lo que quiere decir, ha subrayado, que los inversores y las empresas consideran que esta es una tierra en la que hay muy buenas oportunidades para invertir, "que hay una administración que escucha a las empresas, que las apoya", ha finalizado.