PSOE seguirá "presionando" a PP y Vox en las Cortes para que se posicionen sobre las sentencias del trasvase

El portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena - PSOE

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha va a seguir "presionando" a PP y a Vox en las Cortes regionales para que se posicionen sobre las sentencias del Tribunal Supremo en relación al trasvase Tajo-Segura, tras haberse conocido este jueves la última de ellas, que desestima el recurso de los regantes del Levante contra la revisión de las reglas de explotación y da una vez más la razón a esta tierra.

Una sentencia que el portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha calificado en rueda de prensa como "una gran victoria de las posiciones que ha defendido siempre el Gobierno de Emiliano García-Page", y un respaldo a la sociedad de la región y a los municipios ribereños, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Es una victoria de todos, pero es una derrota del PP y de Vox que en algunos casos ni siquiera reconocen la prioridad de la cuenca cedente. Se hizo explícito en el pleno de ayer, lo decía Vox, y es una derrota también, insisto, de un PP incapaz de alegrarse de las buenas noticias de la región y que está absolutamente sometido a los intereses electorales que tiene Génova en el Levante", ha criticado.

De hecho, Sánchez Requena ha reprochado al presidente del PP regional, Paco Núñez, que nunca ha sido capaz de levantar la voz en defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha, y ha recordado su actitud "absolutamente vergonzosa e irrespetuosa con la región" en momentos precisos como el de la visita de Elías Bendodo, ante cuyas declaraciones en pro del agua de Levante "agachó la cabeza", ha recordado.

Ahora, la desestimación del recurso es "el espaldarazo definitivo desde el punto de vista doctrinal y político, y si Núñez prefiere quitarles valor a las resoluciones judiciales, en vez de reconocer que lo único que sabe hacer es agachar la cabeza cuando quien lo mantiene desde Génova, viene aquí a Castilla-La Mancha a minusvalorar las necesidades que tiene la región y a poner en valor la economía y las necesidades de otras autonomías, esas palabras no hacen sino corroborar ese argumento. No están nunca del lado de los intereses de Castilla-La Mancha", ha sostenido.

Pero, en cualquier caso, ha añadido, ante esta nueva desestimación del recurso, "se han acabado las excusas", y es el momento de exigir a PP y a Vox, a todos los niveles, "que dejen de boicotear los derechos de la cuenca cedente, que dejen de hablar en contra del sentido común y en contra de la ley", ha aseverado.

"El PP de Núñez debe decidir si está del lado de una cosa tan evidente como que se cumpla la ley, o si su sometimiento a Génova es más importante que estar del lado del acceso al agua para Castilla-La Mancha y de lo que dicen las resoluciones y las sentencias judiciales", ha zanjado.