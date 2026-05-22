El PSOE de Toledo pide "máxima transparencia" para esclarecer el incendio en la Casa del Corcho

Incendio en la Casa del Corcho. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado el incendio registrado en la Casa del Corcho en el Parque de la Vega de Toledo al tiempo que ha pedido "responsabilidad y máxima transparencia para esclarecer lo sucedido con la mayor rapidez posible, así como avanzar en la recuperación de este espacio tan significativo para la ciudad".

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, junto a la concejala Laura Villacañas, se han desplazado hasta el Parque de la Vega, donde han podido comprobar el alcance del suceso y hablar con el alcalde personalmente de lo ocurrido.

"Lo que ha sucedido hoy en el corazón de la Vega es francamente un hecho muy triste, una imagen muy dura para todos los toledanos y toledanas", ha señalado Noelia de la Cruz, quien ha explicado que la Casa del Corcho es un emblema de la ciudad para muchas generaciones y "es una pena que un espacio tan simbólico pueda desaparecer tal y como hoy lo entendemos y conocemos", ha informado el PSOE en nota de prensa.