PSOE Toledo pide que se paralice la zona magenta "porque va a crear un problema en el barrio de Santa Bárbara"

TOLEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha pedido al alcalde, Carlos Velázquez, que "recapacite" y deje de cobrar por aparcar en el aparcamiento de Safont, "todavía está a tiempo" y creen responde a una estrategia para implantar la ORA en Santa Bárbara," barrio que se verá colapsado por la búsqueda de aparcamientos alternativos donde no haya que pagar".

En rueda de prensa, la viceportavoz socialista Ana Abellán, ha explicado que, en diferentes municipios de la provincia de Toledo, sobre todo en los más cercanos a la capital, se están presentando mociones en los diferentes plenos para pedir la retirada de la zona magenta por considerarla "discriminatoria, desproporcionada, y contraria al principio de igualdad".

Además, ha señalado Abellán, muchos alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas del Partido Popular están en desacuerdo con esta zona magenta y sus vecinos y vecinas les están pidiendo explicaciones "porque no olvidemos, que el alcalde de Toledo es el presidente del PP en la provincia".

La viceportavoz ha apuntado que el aparcamiento de Safont ha amanecido esta mañana con una ocupación del 50 por ciento porque seguro que muchos de los que aparcan allí, ya creían que se cobraba hoy. "Pero ¿y el resto dónde están? ¿Dónde están aparcando los coches que faltan y que llenan el aparcamiento otros días?", se preguntan los socialistas.

"Estoy segura de que van a colapsar el barrio de Santa Bárbara y sospecho que es una estrategia del alcalde para dar el siguiente paso que no es otro que implantar la ORA en todo el barrio", se teme la viceportavoz.

E insiste: "Vivienda no, pero ORA si, esa será la gestión que dejará Carlos Velázquez en el barrio de Santa Bárbara y eso es lo que ayer debería haber contado a las Nuevas Generaciones del PP en ese pre-cónclave que tuvieron los tres precandidatos, la señora Fúnez, el señor Núñez y el propio alcalde, a la presidencia del PP en Castilla-La Mancha".

En otro orden de cosas, Abellán ha denunciado que el alcalde "ha dado la espalda" al proyecto 'Toledo Comunitario' y ha anulado "de un plumazo" la gestión profesional de las mesas de trabajo en los barrios de Santa María de Benquerencia, Santa Bárbara y el Casco Histórico.

"Se desentiende así de las mesas de educación, salud, soledad no deseada, de las olimpiadas escolares, de los recreos inclusivos, de los programas de refuerzo, de las rutas saludables, de la Red de Huertos y de jornadas de convivencia en los diferentes barrios", ha criticado la viceportavoz en rueda de prensa.

Abellán ha recordado que el proyecto 'Toledo Comunitario' "no surgió de la nada", se basa en experiencias previas como el Proceso Comunitario desarrollado en el barrio del Polígono entre 2014 y 2020, en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI).

Este proyecto, dirigido por la Universidad Autónoma de Madrid y financiado por la Obra Social La Caixa, se implementó en 40 barrios o municipios españoles con alta diversidad cultural, incluyendo nuestra ciudad.

"Sus objetivos eran fomentar la gestión participativa de la diversidad cultural e implicar a los principales agentes sociales en la articulación de estrategias de participación social y convivencia intercultural", ha explicado.

Y ha insistido en que este programa municipal ha impulsado procesos que han permitido a los ciudadanos y a las ciudadanas ser protagonistas en la mejora de sus entornos, fomentando la participación y el compromiso colectivo, y "ahora, el actual equipo de gobierno de Partido Popular y Vox ha decidido, una vez más, llevar a cabo su política de recortes y dar la espalda a la participación ciudadana y a este proyecto comunitario".

SIN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Un hecho que también hemos podido ver en los dos presupuestos que el alcalde y su gobierno han presentado, en los que los presupuestos participativos se han vinculado a la venta de terrenos. "Esos terrenos no se venden y las peticiones de los vecinos siguen sin desarrollarse, y así llevamos desde que comenzó la legislatura, sin presupuestos participativos".

Para Abellán, Velázquez da ahora un paso más y desmantela iniciativas que promueven la implicación de los vecinos y vecinas en la construcción de un Toledo más inclusivo y cohesionado. "No es solo un ataque directo a la esencia democrática de nuestra sociedad, sino también una muestra clara de desprecio hacia aquellos que desean contribuir al bienestar de sus barrios y de la ciudad".

Los socialistas creen que "es inaceptable" que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, junto con su equipo de gobierno, decidan desmantelar estos avances simplemente por "una política de ordeno y mando", alegando incumplimiento de tiempos administrativos por parte de la adjudicataria, cuando el registro de la concesionaria se presentó con anterioridad a los dos últimos meses de la finalización del contrato, conforme expresa el pliego licitador.

Por tanto, "la Concejalía de Servicios Sociales no ha respetado las condiciones contractuales del contrato adjudicado y exigimos una explicación de por qué no se aceptó la solicitud de prórroga registrada en septiembre por la adjudicataria, para seguir gestionando la asistencia técnica del contrato que dotaba a la ciudad de Toledo de una estructura de participación comunitaria articulada en sus distritos y barrios".

Con esta decisión, añade, el alcalde también está dejando a los barrios sin profesionales que gestionen las redes de participación tejidas en los últimos once años, impidiendo que se redacten proyectos o que se pueda participar en la solicitud de subvenciones para atender las demandas vecinales.

RESTITUCIÓN DEL PROYECTO

Ana Abellán ha manifestado que "no se puede permitir que se destruya lo que con tanto esfuerzo se ha construido, la participación ciudadana es el corazón de una democracia saludable", por ello, el Grupo Municipal Socialista exige la inmediata restitución del proyecto 'Toledo Comunitario' y de todas las iniciativas que promueven la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas.

Además, hacen un llamamiento a todos los toledanos y toledanas para que se unan en defensa de sus derechos y de su ciudad. "No permitamos que decisiones autoritarias y alejadas de la realidad de nuestros barrios destruyan el tejido social que tanto nos ha costado construir", ha señalado la viceportavoz para pedir al alcalde que deje de recortar en derechos.

"Está haciendo lo mismo que su compañera Cospedal, y le va a pasar lo mismo que a ella. La ciudadanía no quiere más recortes en sus derechos, no quiere más subidas de impuestos y no quieren a un alcalde que utiliza la ciudad como trampolín para conseguir ascensos políticos", ha concluido.