PSOE ve "indecente e irresponsable" la actitud del PP sobre las pulseras antimaltrato: "Meten más miedo a las mujeres"

TOLEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha cargado contra la actitud "indecente e irresponsable" del PP tras denunciar censura en el Parlamento en relación a una incitativa presentada sobre la gestión de pulseras antimaltrato.

En rueda de prensa, ha criticado que quien "gobierna con quienes niegan la violencia machista, hoy hayan querido salir a alarmar o a meter más miedo a las mujeres".

"A mí me parece no solamente triste, lamentable, me parece indecente e irresponsable", ha insistido la socialista, en reacción a la denuncia este lunes de la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ante la "censura" del PSOE en las Cortes al "vetar" una iniciativa que han presentado sobre la gestión del Gobierno central y de la Junta de Comunidades acerca de la polémica de estos dispositivos.

Este tema, ha afirmado Abengózar, no es competencia regional --un aspecto que la diputada del PSOE ha restado importancia-- ya que, al margen "de quien sea competencia o no", es "preocupante y demasiado hipócrita" la actitud del PP.

Por ello, Abengózar ha cargado contra "quienes eliminan todo aquello que son recursos para luchar contra la violencia de género", al mismo tiempo que ha puesto en valor que el Gobierno regional "destina el mayor presupuesto de la historia a las políticas de igualdad y a la lucha contra la violencia de género".

"Estando a diez días del Debate sobre el Estado de la Región en Castilla-La Mancha, que no tengan ni una sola propuesta, ninguna iniciativa y que tengan que inventar o alentar el miedo entre las mujeres con temas como el de las pulseras, yo creo que dice mucho de la altura de miras del Partido Popular", ha aseverado la diputada socialista.

Abengózar ha lamentado que el PP "sigue sin tener nada que ofrecer a Castilla-La Mancha", una posición que no sabe si tiene que ver con las encuestas.

DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN

Ya centrada en la postura de los socialistas en el próximo Debate del Estado de la Región, el PSOE llega a la cita "con buenos datos" que sirven para "evaluar los diez años de políticas del presidente Emiliano García-Page".

A pesar de los datos positivos, "en Castilla-La Mancha no somos triunfalistas", ha afirmado Abengózar, puntualizando que "el presidente sigue teniendo hoja de ruta para esta región" con alternativas a "problemas" como la vivienda, la financiación autonómica o los "recortes" en la Política Agraria Común.

"Frente a eso tenemos a un Partido Popular que a diez días del Debate del Estado de la Región le preguntan qué iniciativas tienen y no tienen ninguna. Es muy probable que veamos un copia y pega de lo que se ha dicho en otros parlamentos", ha vaticinado la socialista.