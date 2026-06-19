El PSOE y vecinos de algunos barrios de Guadalajara cuestionan la Escoba de Platino con denuncias de suciedad

El PSOE y vecinos de algunos barrios de Guadalajara cuestionan la Escoba de Platino. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Guadalajara y actual concejal del Grupo Municipal Socialista, Alberto Rojo, ha protagonizado este viernes en la plaza Mayor una protesta junto a representantes vecinales de distintos barrios de la ciudad para denunciar, con escobas en la mano, el estado de suciedad que, a su juicio, presenta la capital alcarreña y cuestionar la reciente concesión a Guadalajara de la 'Escoba de Platino 2026'.

Durante la concentración, Rojo y los vecinos han criticado que el galardón recibido por el Ayuntamiento que dirige Ana Guarinos no se corresponde con la realidad que, según sostienen, viven diariamente los barrios de la ciudad, donde denuncian la proliferación de ratas, cucarachas y palomas, además de deficiencias en la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines y el estado de contenedores y papeleras.

El edil socialista ha calificado el premio como una operación de "marketing" alejada de la situación real de Guadalajara y ha reclamado transparencia sobre el coste que haya podido suponer para las arcas municipales la participación en este reconocimiento.

"Los vecinos no entienden cómo se recibe una Escoba de Platino cuando la ciudad está más sucia que nunca", ha resumido durante su intervención.

Rojo ha atribuido parte de la situación al actual contrato de limpieza, vigente desde 2015, que ha calificado de "obsoleto" y "mal diseñado", asegurando que no responde a las necesidades actuales de la ciudad.

Asimismo, ha defendido que durante el anterior mandato municipal se introdujeron medidas de control y refuerzo para mejorar el servicio en los barrios.

Los representantes vecinales que han participado en la protesta han relatado, por su parte, problemas específicos en diferentes zonas de Guadalajara.

Entre las denuncias figuraron la presencia de roedores en Manantiales y La Chopera, la aparición de cucarachas en Taracena, la acumulación de excrementos de palomas en el entorno de la avenida de Venezuela, así como contenedores deteriorados, papeleras desbordadas y falta de mantenimiento en parques infantiles y zonas verdes.

Los vecinos también han denunciado que determinadas actuaciones de limpieza se realizan de manera puntual coincidiendo con visitas institucionales o actos públicos, mientras que el mantenimiento ordinario resulta insuficiente durante el resto del año.

Por todo ello, tanto Rojo como los representantes vecinales han exigido al Gobierno municipal que abandone lo que han calificado como una estrategia basada en la "propaganda" y las fotografías y que impulsen medidas efectivas para mejorar la limpieza, la salubridad y el mantenimiento de los barrios de Guadalajara.