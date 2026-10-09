Publicada la convocatoria para presentar propuestas de espectáculos para la XXVI Feria de Artes Escénicas y Musicales

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TOLEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este viernes la convocatoria para la presentación de propuestas de espectáculos para la XXVI Feria de Artes Escénicas y Musicales de la región.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha informado que se trata de una cita que se celebrará del 5 al 8 de abril de 2027 y que tendrá como epicentro la ciudad de Albacete.

El plazo de presentación de solicitudes será del 13 al 26 de octubre y se podrá presentar un máximo de dos espectáculos por parte de las compañías de Castilla-La Mancha y un espectáculo como máximo por parte de las compañías de fuera de Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

El año pasado la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha contó con 21 espectáculos de los cuales seis eran de compañías de la región.

Olmedo ha destacado la importancia de la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha como uno de los principales espacios de encuentro entre compañías, profesionales de la programación y agentes culturales, subrayando su papel como escaparate del talento creativo de la región.

En este sentido, ha señalado que "esta feria representa una oportunidad para conocer la diversidad, la calidad y la riqueza de las propuestas escénicas y musicales que se desarrollan tanto dentro como fuera de Castilla-La Mancha, favoreciendo el intercambio de experiencias, la creación de redes profesionales y la apertura de nuevas oportunidades para las compañías y artistas".

Asimismo, Carmen Teresa Olmedo ha puesto en valor la importancia de acercar las artes escénicas y la música a todos los públicos, especialmente a quienes viven en el medio rural, y ha destacado que "la cultura debe ser un espacio de encuentro, participación y convivencia, independientemente del lugar en el que residamos".

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha incidido en que "detrás de cada espectáculo hay profesionales, creatividad, esfuerzo y un importante tejido cultural que merece ser conocido y reconocido", al tiempo que ha señalado que citas como esta permiten reflexionar sobre los retos del sector, compartir nuevas propuestas y seguir trabajando para que la cultura llegue a todos los rincones de Castilla-La Mancha."