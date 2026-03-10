Publicada la resolución de constitución de la Unidad de Investigación de Atención Primaria de C-LM

Archivo - Consejería de Sanidad. - JCCM - Archivo

TOLEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado en su edición de este martes la resolución por la que se crea la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Castilla-La Mancha.

Esta Unidad, anunciada el pasado año, es la primera unidad dedicada exclusivamente a la realización de ensayos clínicos en la Comunidad Autónoma.

La Uicam surge de un proyecto impulsado por Idiscam que ha obtenido financiación en una convocatoria pública competitiva del Instituto de Salud Carlos III, y estará físicamente ubicada en el Hospital Universitario de Toledo, con una vocación claramente regional, permitiendo coordinar la investigación clínica que se desarrolla en el conjunto de los hospitales de Castilla-La Mancha.

Según la resolución, recogida por Europa Press, con su establecimiento se persigue la instauración de una estructura organizativa que armonice, coordine e impulse la investigación en la atención primaria, ordenando y dando sentido a las actuaciones de excelencia que en este ámbito se han venido desarrollando en la región.

Tal y como recoge la resolución, los sistemas sanitarios se enfrentan, entre otros, al desafío de adecuarse al continuo avance científico que experimenta el sector, adecuación que tiene multitud de variantes tanto en lo relativo a la inversión como a la adaptación y construcción de infraestructuras o a la capacitación del conjunto de profesionales.

En este sentido, la investigación constituye uno de los ámbitos estratégicos para este acompasamiento entre la evolución de la ciencia y la cada vez mayor preparación de los integrantes del sistema. Y, sin duda ninguna, uno de los vectores de mejora y continua y transformación.

Por otro lado, la atención primaria se ha configurado como el ámbito asistencial que actúa como eje, superando concepciones tradicionalmente mantenidas como puerta de entrada o complemento de la atención especializada. La apuesta por una mayor resolutividad debe ir necesariamente acompañada por una doble actuación: una consolidadora que cristalice las mejoras en las condiciones laborales de sus profesionales y otra transformadora que impulse y maximice la adquisición de nuevas capacidades y competencias por parte de aquellos, para coadyuvar, en suma, al refuerzo y avance de este nivel y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en su conjunto.

En Castilla-La Mancha se ha contemplado en las diferentes estrategias a nivel general sanitario diversas acciones tanto en materia de investigación como de situar a la atención primaria en el centro del sistema. De hecho, en al Plan de Salud H3.0 actualmente en fase de elaboración ambos campos de actuación cuentan con un renovado protagonismo. En este sentido, el Plan de Atención Primaria de Castilla-La Mancha y la Red de Expertos y Profesionales de Investigación constituyen dos de las puntas de lanza más significativas.

La inversión total supera los 800.000 euros, financiados de manera conjunta por el Instituto de Salud Carlos III y el propio Sescam, y se prevé que la actividad clínica con los primeros ensayos se inicie antes de que finalice el año 2026.