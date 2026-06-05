El pueblo gitano de C-LM clama por una vivienda "digna" y por la igualdad de oportunidades en empleo y educación

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, preside en Toledo, el acto institucional con motivo de la celebración del Día del Pueblo Gitano de Castilla-La Mancha. En el Palacio de Fuensalida - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hoy, 5 de junio, Castilla-La Mancha celebra por primera vez en la historia el Día del Pueblo Gitano en la región coincidiendo con la primera fecha documentada de la llegada de una familia gitana a la comunidad autónoma, concretamente a Guadalajara, en 1488.

Un acto institucional celebrado en el Palacio de Fuensalida de Toledo y presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el que el pueblo gitano ha levantado la voz "con orgullo, dignidad y memoria colectiva" para celebrar por primera vez el Día del Pueblo Gitano en Castilla-La Mancha.

"Es un día histórico que no puede convertirse únicamente en un acto simbólico o institucional, sino en un grito firme de reivindicación, justicia y reconocimiento para miles de familias gitanas en Castilla-La Mancha", ha asegurado Rocío Bustamante, encargada de leer el manifiesto elaborado para este día.

El pueblo gitano reconoce que se está avanzando, pero "aún quedan muchas cosas por hacer", como ampliar recursos para mejorar sus vidas y desarrollar la Estrategia del Pueblo Gitano recientemente aprobada. "Un paso fundamental que debe notarse en los próximos años".

Además, ha sugerido a García-Page que en los presupuestos de la región haya una partida presupuestaria para desarrollar los objetivos que marca la Estrategia. "El pueblo gitano forma parte de la historia, la cultura, el alma de esta comunidad. Hemos contribuido al desarrollo social, cultural y económico de esta tierra durante siglos, y por ello creemos que debemos tener las mismas oportunidades que los demás, sin ningún tipo de discriminación".

Es por ello que han reivindicado que quieren tener acceso a una vivienda "digna, accesible", que haga que las familias gitanas vivan "con la estabilidad que quiere todo ser humano", que "se olviden de una vez por todas los poblados chabolistas o barrios más desfavorecidos" y eso --advierten-- pasa por una política de vivienda pública que implique a todas las administraciones de arriba a abajo.

También quieren tener acceso a un empleo en igualdad de oportunidades. "Que no nos cierren las puertas por ser gitanos y gitanas, pues el desempleo, la precariedad y la economía de supervivencia no deben marcar la vida de las familias gitanas". Planes de empleo, formación profesional accesible son, entre otras cosas, las medidas que el pueblo gitano quiere perseguir.

Igualmente, quieren seguir avanzando en educación para que los gitanos y gitanas "no abandonen prematuramente los estudios" y seguir apostando en la región por incrementar recursos, igualdad de oportunidades, mayor número de becas, refuerzos educativos, mediación, acompañamiento y trabajo en conjunto de las entidades para seguir construyendo un mejor futuro para los niños y niñas del pueblo gitano".

El manifiesto también ha hecho una especial atención a la mujer gitana, quien además --admite-- "sufre esa discriminación en diferentes ámbitos de la sociedad, por ser mujer". "Ellas siguen siendo el pilar de las familias gitanas y de nuestra comunidad. Debemos seguir avanzando en políticas reales de igualdad entre hombres y mujeres, facilitando su proyecto de vida y participación social y política".

Por último, cargan contra el "racismo" y el "antigitanismo" aún presentes en la sociedad y que, a juicio del pueblo gitano, "se deben desterrar de una vez por todas esos estigmas o perjuicios", debiendo avanzar hacia una sociedad más inclusiva, más igualitaria, más justa y más respetuosa entre todos y todas".

GARCÍA-PAGE REIVINDICA LA IDENTIDAD DEL PUEBLO GITANO

De su lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha reivindicado que "nadie tiene más derecho que otro", es más, "la ley tiene que ser igual para todos". "Todos, por muy importantes que seamos, somos iguales ante la ley, incluso ante el Código Penal".

Ha asegurado que "hay que estar permanentemente defendiendo esa igualdad frente a los que quieren siempre reclamar porque tienen no sé qué historia, no sé qué idioma, no sé qué religión". "Los privilegios son lamentables, los defienda quien los defienda. Es la expresión clara de que alguien se siente por encima".

De otro lado, ha apuntado que para él es "muy importante" que la estrategia del pueblo gitano haya sido "pactada" porque "podríamos haberla pintado a nuestra manera" pero así "no es como aquí hacemos las cosas". Dicho esto, se ha comprometido a aumentar la aportación.

Igualmente, ha dicho que --dentro de esa estrategia-- va a seguir "muy de cerca" la mesa de educación y la mesa de vivienda. En cuanto a vivienda, ha afirmado que la vivienda es un problema estructural hoy en España que, a su juicio, "tiene arreglo" y en educación, ha destacado que habrá que seguir aumentando el personal que se dedica solamente a garantizar la inclusión.

Finalmente, ha subrayado que España sigue necesitando de la forma de vida del pueblo gitano, es más, --ha abundado-- "una parte importante de la forma de entender la vida que tenemos los españoles, que es nuestro gran éxito en el mundo, tiene que ver con el pueblo gitano".

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha recordado que el 5 de junio de 1488 se celebraba el Corpus Christi en la provincia de Guadalajara, y entonces eran cuando llegaban los primeros gitanos a la región.

"Hoy, 538 años después, miramos al pasado, pero miramos con confianza al presente y, desde luego, con mucha esperanza al futuro. Y celebramos este día con un poderoso símbolo, que es el del trabajo conjunto".

Por su parte, el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha apuntado que la patria del pueblo gitano es todo el mundo, pero "es evidente que la contribución del pueblo gitano a nuestra nación, a España, es colosal, inconmensurable". "Somos mejores gracias a vosotros y a vosotras, y tenemos que reconocerlo".

"Os pido perdón por las veces que no lo hemos reconocido, por las veces que en lugar de aprovechar todos los talentos, todas las capacidades, hemos desaprovechado la oportunidad y nos hemos enfrentado".

"La verdad es que no se me ocurre nada más absurdo que enfrentar pueblos, que enfrentar culturas, en lugar de sumarlas. Vosotros sois el mejor ejemplo de que se puede tener muchas identidades en una gran identidad", ha recalcado Bellido.

RECONOCIMIENTOS

El Consejo Regional del Pueblo Gitano ha reconocido a Ana Isabel Bustamante Santiago, a Manuel Saavedra Maya y a Enrique Montañez Molina.