El puente de Oreto en Granátula (Ciudad Real), Bien de Interés Cultural tras visto el bueno de Consejo de Ministros

Comparecencia de prensa del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - MINISTERIO DE CULTURA

CIUDAD REAL 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha declarado, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento el puente de Oreto ubicado en el término municipal de Granátula de Calatrava (Ciudad Real).

El Ministerio de Cultura, a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha, inició en mayo de 2025 el trámite del expediente para esta declaración, que supone la aplicación de esta categoría de protección, la máxima que establece la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

El puente de Oreto --también conocido como puente de Oretum o de Baebio Publio Venusto-- es una infraestructura construida sobre el río Jabalón, a su paso por la actual Área Arqueológica de Oreto-Zuqueca, que fue declarada Bien de Interés Cultural por la comunidad autónoma el 1 de agosto de 2024, tal y como ha informado el Ministerio de Cultura en nota de prensa.

A lo largo del tiempo, esta obra hidráulica ha experimentado diversas transformaciones. La estructura actualmente visible presenta una fábrica de mampostería irregular trabada con mortero, con elementos constructivos que encuentran paralelos en obras medievales e, incluso, modernas. No obstante, es posible que se asiente sobre una cimentación de época romana, como se deduce de la presencia de elementos de sillería en la base de alguna de sus pilas.

El puente conserva diez arcos, dispuestos en dos tramos separados por una lengua de tierra o isla central, así como una calzada empedrada de unos 135 metros de longitud.

La construcción del embalse Vega del Jabalón entre los años 1989 y 1991 situó toda la estructura del puente en su interior, haciendo que sea más o menos visible en función de la situación hídrica del embalse. Desde el año 2017 el embalse no se ha llenado por completo, con lo que el puente ha quedado emergido hasta la fecha y, de hecho, es accesible a pie por el antiguo camino que permitía el cruce de la vega y el cauce del río Jabalón desde la ribera norte.

El deterioro sufrido por permanecer sumergido durante 40 años, combinado con episodios en los que la estructura ha quedado emergida, hacía necesario dotar de protección a este puente que ha desempeñado un papel clave en las comunicaciones históricas del sur de la Meseta.