La Puerta de Hierros de Albacete se convertirá en un escenario de luz y fantasía con su videomapping navideño

Presentación del videomapping de Puerta de Hierros de Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Albacete, Elena Serrallé, ha presentado el videomapping navideño que se proyectará sobre la Puerta de Hierros, una propuesta que, por segundo año consecutivo, convertirá este emblemático monumento en "un gran escenario de luz, fantasía y narración visual para todos los públicos".

Antes del comienzo de la rueda de prensa, el alcalde, Manuel Serrano ha recibido a la directora territorial de Unicaja de Castilla La Mancha, Almudena Noheda, que también ha estado presente en la presentación, un encuentro en el que han podido compartir impresiones sobre el desarrollo de la programación navideña y sobre el papel que desempeñan las entidades colaboradoras en el impulso de actividades culturales en la ciudad.

Esta reunión ha puesto de manifiesto la "buena sintonía institucional" y el "compromiso común" por fortalecer iniciativas que aportan valor social y contribuyen al dinamismo de Albacete durante estas fechas, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

Durante la comparecencia ante los medios, la concejala ha subrayado que "este espectáculo audiovisual refleja el compromiso del Ayuntamiento con una cultura accesible e innovadora", añadiendo que quieren que las calles y los espacios simbólicos "se conviertan en puntos de encuentro, en lugares donde las familias puedan compartir momentos especiales y en escenarios que hablen de lo que somos como ciudad". Asimismo, ha añadido que "Albacete apuesta por una Navidad que genera vida en la calle, que dinamiza el centro y que ofrece experiencias memorables".

Serrallé ha querido destacar el trabajo de Máquina Lumínica, empresa responsable del diseño y ejecución del espectáculo, agradeciendo "su profesionalidad, su creatividad y su capacidad para convertir una fachada histórica en un universo visual que emociona al público".

Del mismo modo, ha extendido su agradecimiento a la entidad financiera Unicaja por su colaboración indispensable, al equipo de la Concejalía de Cultura, así como a los servicios municipales implicados, subrayando que "proyectos de esta dimensión requieren coordinación, técnica y una visión conjunta del modelo cultural de ciudad que estamos construyendo".

La responsable municipal ha concluido señalando que esta propuesta es "una muestra más del impulso cultural" que quieren dar a la ciudad, "una ciudad que celebra su Navidad con orgullo, que apuesta por la innovación y que entiende la cultura como un motor que crea oportunidades, dinamiza el entorno y fortalece nuestra identidad colectiva".

Por su parte, la directora territorial de Unicaja en Castilla-La Mancha, Almudena Noheda, ha destacado que "este apoyo es reflejo del compromiso de Unicaja con Albacete y con Castilla-La Mancha", a la que les une "un arraigo muy profundo" por ser una de las zonas de origen de la entidad. Por ello, quieren "reforzar ese vínculo" con la sociedad y "colaborar en proyectos que, como este, aportan valor y contribuyen al desarrollo de nuestros territorios".

El espectáculo, titulado '¡Feliz (y Loca) Navidad!', presenta una historia llena de humor, magia y guiños navideños protagonizada por los Reyes Magos y un Grinch incansable, cuyos cambios de disfraz y travesuras marcan la evolución visual.

Se proyectará los días 2, 3 y 4 de enero de 2026 en la Puerta de Hierros, con cinco pases diarios programados a las 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 y 21.00 horas, permitiendo que numerosas familias y visitantes puedan disfrutarlo comodamente.

La Puerta de Hierros se transformará en una sucesión de escenarios fantásticos: una casa navideña convertida en juguetería, una fachada embrujada al puro estilo del disfraz de Harry Potter, una casa cuco con un reloj gigante, una pastelería de gelatina rosa o incluso un palacio de cristal repleto de regalos, antes de un final de geometrías dinámicas, luces envolventes y un saludo luminoso de Felices Fiestas que cerrará cada pase.

Todo ello mediante una intervención audiovisual que combina animación, diseño artístico, efectos de luz y un ritmo narrativo pensado para sorprender tanto a niños como a adultos.