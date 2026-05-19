Puertollano celebra esta semana el Santo Voto con 3.100 litros de estofado y concierto de Merche

Archivo - Celebración del Santo Voto en Puertollano. - EUROPA PRESS - Archivo

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 19 (EUROPA PRESS)

El municipio de Puertollano (Ciudad Real) celebrará la festividad del Santo Voto entre los días 20 y 21 de mayo con el reparto 3.100 litros de estofado y 22.000 panecillos. El programa incluye también un mercadillo medieval y un concierto de Merche.

La fiesta del Santo Voto de Puertollano, declarada Bien de Interés Cultural, se iniciará este miércoles con la bendición y reparto de 6.000 panecillos hasta las 13.00 horas a los escolares y guarderías.

A las 17.00 horas comenzará la distribución de 22.000 bollos para toda la ciudadanía en la glorieta Virgen de Gracia, que realizará la asociación Santa Águeda, Aldabón, asociación española contra el cáncer, Nacido de la Tierra y los colectivos folklóricos Virgen de Gracia y Fuente Agria.

A las 18.30 horas está prevista la apertura del mercado medieval en el Paseo de San Gregorio con sesenta puestos artesanos, pulpería, brasería, cetrería, exposición de máquinas de torturas, desfiles y animaciones.

La programación continuará a las 20.30 horas en el Auditorio Municipal con el acto oficial de imposición de la capa al caballero y la dama del Santo Voto a Eduardo Egido y Valentina Abenójar, así como la entrega de menciones especiales al club Aerobics VS 2.0 Puertollano y a la Iglesia Cristiana Evangélica.

La jornada finalizará con el encendido de las ollas del Santo Voto a las 22.30 horas, el canto de mayos por los grupos folclóricos de Puertollano y el inicio de la vigilia en el interior de la parroquia de la Virgen de Gracia, que permanecerá abierta durante toda la noche.

REPARTO DEL GUISO

El 21 de mayo, día festivo local, integrantes de los seis colectivos colaboradores comenzarán a envasar el guiso y a las 12.00 horas se renovará el voto a la Virgen de Gracia durante la celebración eucarística en la parroquia. A las 13.00 horas se realizará la bendición y se iniciará el reparto de los 3.100 litros del guiso de estofado de ternera con patatas del Santo Voto, que se realizará en el entorno de la ermita.

La jornada de fiesta concluirá con el concierto gratuito de la artista gaditana Merche en la Concha de la Música a las 20.00 horas.