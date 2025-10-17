Puertollano restaurará el complejo de piscinas de la Dehesa Boyal con 260.000 euros del plan de obras de la Diputación

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) rehabilitará la piscina de la Dehesa Boyal gracias a una partida de 260.000 euros con cargo al plan de obras extraordinario de la Diputación de Ciudad Real, que destinará un millón de euros a la ciudad industrial, según ha avanzado este viernes el alcalde, Miguel Ángel Ruiz.

A preguntas de los periodistas durante una visita realizada a las obras de remodelación del Paseo del Bosque, y acompañado del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento utilizará también una partida de 360.000 euros en el arreglo del castillete del pozo Santa María instalado en la rotonda de acceso del Polígono Escaparate, al tiempo que arreglará la fachada del estadio Sánchez Menor con fondos comunitarios del programa EDIL.

Ruiz ha especificado que las obras de rehabilitación de la piscina de la Dehesa Royal abarcarán la reparación del vaso, exteriores y la zona del bar. Además, se instalará un nuevo sistema de cloración para mejorar la calidad del agua y se habilitará una nueva zona infantil.

El alcalde ha agradecido la implicación de la Diputación de Ciudad Real en las inversiones que Puertollano, y ha recordado que se pondrán en marcha de manera inminente cinco actuaciones de acerados y red de aguas con una partida de 900.000 euros y otra de asfaltado por valor de 500.000 euros provenientes de la corporación provincial.

En este contexto ha lamentado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha recaude un millón de euros por el canon del agua en Puertollano, sin que conlleve un retorno directo en servicios. Consecuentemente, ha pedido al gobierno regional que devuelva ese millón de euros para poder acometer el pago del Ciclo Integral del Agua.

LA DIPUTACIÓN APUESTA POR LA INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

En los mismos términos se ha pronunciado el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, quien ha destacado el "gran esfuerzo" que realiza la corporación provincial para apoyar la financiación de los ayuntamientos.

Valverde ha afirmado que Puertollano recibió 1,4 millones de euros de la Diputación Provincial en 2023, en contraste con los 4,2 millones que recibirá en este ejercicio; y que lo mismo ha pasado en Argamasilla de Calatrava, que recibió 400.000 euros en 2021 frente a los 800.000 en 2025.

Según el presidente, esta filosofía es extensible a todos los municipios de la provincia de Ciudad Real, frente a otras administraciones "que no empujan igual para todos". Así, ha recordado las dificultades que se encuentran los ayuntamientos con la puesta en marcha de nuevas tasas de agua y basuras, unos instrumentos recaudatorios "que luego no se reflejan en la disposición de dinero hacia los ayuntamientos", ha concluido.