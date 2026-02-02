Puy du Fou confirma la querella contra su ex CEO en España por "irregularidades de gestión"

Archivo - Consejero delegado de Puy du Fou en España, Erwan de la Villéon. - PUY DU FOU - Archivo

TOLEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Puy do Fou, compañía creadora del parque sobre la historia de España situado en Toledo, interpuso en diciembre de 2025 una querella criminal por "administración desleal" contra el exCEO de la compañía, Erwan de la Villèon, por presuntas "irregularidades en su gestión".

Así lo ha constatado Europa Press, después de que algunos medios, como El Confidencial, hayan adelantado este lunes este conflicto laboral.

Puy do Fou confirma a Europa Press que el procedimiento se encuentra actualmente en fase judicial, y adelanta que no hará valoraciones sobre este hecho hasta que finalice la investigación.

"En estos momentos, en Puy du Fou estamos completamente centrados en la próxima temporada, tras un año récord con 1,7 millones de visitantes, con el objetivo de superar los 1,9 millones visitantes en 2026", aseguran a esta agencia.

En relación con la supuesta demanda del ex CEO de la compañía, Puy du Fou España asegura no haber recibido, a día de hoy, ninguna notificación judicial al respecto.

En julio del 2025 el grupo francés informó del cese de De la Villéon como CEO de Py du Fou en España, puesto que asumió Olivier Strebelle, CEO de todo el Grupo Puy du Fou.