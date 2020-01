Quintanar de la Orden vende el 'Gordo' de El Niño pero no a clientes fijos: "Estaríamos ya botando todos aquí"

Actualizado 06/01/2020 13:51:18 CET

TOLEDO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La administración de la Plaza Miguel Echegaray, 5, de Quintanar de la Orden (Toledo) ha vendido el 57.342 del Sorteo Extraordinario de El Niño. Su propietario, José Cardenio, ha asegurado que tiene claro que no es ningún cliente fijo el agraciado: "de los fijos míos no son porque sino estaríamos todos botando aquí ya", ha dicho.

Sin embargo, ha explicado a Europa Press que no sabe cuántos décimos se han podido vender porque todos han sido por terminal y aún espera la confirmación de Lotería y Apuestas del Estado.

Hasta otra administración de esta localidad toledana también se ha ido a parar este premio. Concretamente a la número 2, ubicada en el pasaje Ángel y María, 5.

UNO O DOS DÉCIMOS EN LA VILLA DE DON FABRIQUE

Y en el estanco de la calle Venancio González, 1, de la Villa de Don Fabrique, su propietario Basilio José Herráiz no ha podido confirmar el número de décimos vendidos --todos por terminal-- aunque cree que se trata de uno o dos.

"Nosotros lo estamos celebrando, pero a quien le ha tocado no ha dicho nada. No sabemos si lo dirán o no porque hay mucha gente que viene de Madrid los fines de semana y no son del pueblo", ha explicado.

Según ha comentado "la gente está como loca porque es un pueblo pequeño". Además, ha explicado que ha habido una pequeña confusión porque al vender varios números acabados en el 2 mucha gente "se ha confundido" y "se han venido muchos".

Un receptor mixto al que la suerte le ha sonreído en varias ocasiones ya que según Basilio se han vendido premios más veces. "Hace dos años y medios vendimos un premio de la Lotería Nacional de los sábados y un quinto premio del Sorteo de Navidad hace tres o cuatro años", ha dicho.