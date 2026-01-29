El quinto 'Reto Viaje a La Alcarriá' abrirá su plazo de inscripción el próximo 1 de febrero tras un pre-reto este sábado

Presentación del Reto Viaje a la Alcarria. - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'Reto Viaje a La Alcarria' arrancará abrirá su plazo de inscripción el próximo 1 de febrero, tras iniciar oficialmente su actividad el próximo 31 de enero, con la celebración de un pre-reto y la presentación de la quinta edición de esta singular carrera deportiva.

La cita está especialmente dirigida a las personas preinscritas, aunque también está abierta a todas aquellas que deseen conocer de primera mano esta experiencia que aúna deporte, patrimonio, naturaleza y convivencia, según ha informado la Diputación de Guadalajara por nota de prensa.

El diputado delegado de Deportes y Juventud, Marco Campos, y el director del 'Reto Viaje a La Alcarriá', Ismael Riendas, han dado a conocer los detalles de este prólogo, que tendrá lugar este sábado en la plaza Mayor de Tendilla, municipio estrechamente vinculado al espíritu del Reto y a la obra 'Viaje a La Alcarria' de Camilo José Cela.

La jornada comenzará a las 10.00 horas con una ruta de aproximadamente 12 kilómetros, que recorrerá algunos de los entornos naturales más emblemáticos del municipio.

A su finalización, los participantes regresarán al casco urbano, donde se ofrecerá un tentempié a cubierto y se explicarán todos los detalles del 'V Reto Viaje a La Alcarria'.

En palabras de Ismael Riendas, este pre-reto "es una quedada pensada para que la gente pueda conocer qué es realmente el 'Reto Viaje a La Alcarria', correr juntos y resolver dudas".

La participación en este evento requiere inscripción previa a través del enlace: https://clubmaratonguadalajara.com/presentacion-del-v-reto-v...- alcarria/ .

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EL 'V RETO VIAJE A LA ALCARRIA'

Un día más tarde, el 1 de febrero, se abrirán las inscripciones para participar en la quinta edición del 'Reto Viaje a La Alcarria', una experiencia de running única en España que se celebrará los días 15, 16 y 17 de mayo.

Durante tres jornadas, los corredores cruzarán la comarca de La Alcarria para unir Guadalajara y Pastrana, pasando por municipios como Torija, Brihuega, Cifuentes, Trillo, Pareja, Sacedón y Auñón, entre otros.

Tal y como ha explicado Ismael Riendas, el *Reto Viaje a La Alcarriá es una prueba no competitiva, por equipos de cuatro integrantes, que se relevan para completar las cuatro etapas del recorrido, sumando casi 200 kilómetros por sendas y caminos que siguen con fidelidad el itinerario descrito por Camilo José Cela en el verano de 1946.

Además, esta edición conmemora el 80 aniversario del viaje original de Cela, un hecho que, según Riendas, "aporta un valor simbólico añadido a la experiencia".

La prueba comenzará el viernes 15 de mayo con una salida neutralizada desde el Palacio del Infantado, en Guadalajara, hasta las pistas de la Fuente de la Niña, donde dará inicio el primer relevo.

Esta primera etapa vespertina concluirá al anochecer en Brihuega, tras pasar por Taracena, Valdenoches, Torija y Fuentes de la Alcarria.

El sábado 16 por la mañana, la carrera partirá de Brihuega para llegar hasta Trillo, atravesando Villaviciosa del Tajuña, Yela, Valderrebollo, Masegoso, Moranchel, Cifuentes y Gárgoles de Abajo.

Por la tarde, tras el almuerzo en Trillo, la prueba continuará hasta Sacedón, pasando por Viana de Mondéjar, La Puerta, Cereceda, Mantiel, Chillarón del Rey, Alique, Pareja, Casasana y Córcoles.

La última jornada, el domingo 17, se iniciará en Sacedón y, tras pasar por Auñón, Alhóndiga, Fuentelencina y Valdeconcha, concluirá en Pastrana con una llegada neutralizada conjunta, que pondrá el broche final al Reto con una comida de convivencia y la entrega de medallas a todos los participantes.

Durante la presentación del Reto, Marco Campos ha subrayado que iniciativas como esta "son una herramienta excepcional para mostrar la riqueza patrimonial, natural y turística de la provincia de Guadalajara a través de la práctica deportiva".

En este sentido, ha destacado que se trata de una prueba "que va mucho más allá de la competición", ya que fomenta "la convivencia, el reto personal y el descubrimiento de una provincia que todavía resulta desconocida para muchas personas, incluso para quienes viven en territorios tan cercanos como Madrid".

El diputado de Deportes ha remarcado, además, que el recorrido del reto pone en valor municipios con un importante patrimonio histórico y cultural, como Guadalajara, Torija, Brihuega, Cifuentes o Pastrana, además de numerosas localidades más pequeñas "que esconden una riqueza extraordinaria y que necesitan este tipo de iniciativas para ganar visibilidad".

Campos ha añadido que muchos de los paisajes descritos por Cela en 1946 "se conservan prácticamente intactos y hoy los corredores pueden seguir disfrutándolos del mismo modo", lo que refuerza el carácter cultural y turístico de la prueba.

La inscripción a la misma está limitada a 100 participantes y 25 equipos y podrá realizarse a través de las páginas webs https://web.rockthesport.com/es/event/v-reto-viaje-a-la alcarria y https://www.retoviajealcarria.com.

Un año más, la organización destinará 5 euros de cada inscripción a la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara, reforzando el carácter solidario de esta iniciativa deportiva.

El 'V Reto Viaje a La Alcarria' está organizado por voluntarios del Club Maratón Guadalajara y cuenta con el apoyo y la colaboración de la Diputación de Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los ayuntamientos por los que transcurre la prueba y diversas entidades colaboradoras.