Radio Castilla-La Mancha celebra una 'Radiomaratón' este sábado para conmemorar su 25 aniversario

Estudio de Radio. - CMM

TOLEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Radio Castilla-La Mancha celebra este sábado 25 años de historia al servicio de los oyentes con una programación especial que situará a los ciudadanos en el centro de la celebración.

La radio pública regional emitirá 'El Radiomaratón de los 25', una programación de más de 12 horas de radio, a partir de las 08.00 horas, compuesta por 25 bloques temáticos de media hora, según ha informado el ente público por nota de prensa.

A lo largo de la jornada participarán profesionales del medio, colaboradores, trabajadores que habitualmente desarrollan sus funciones detrás de los micrófonos y también los oyentes, poniendo de manifiesto el vínculo entre Radio Castilla-La Mancha y la ciudadanía.

La directora general de CMM, Carmen Amores, ha puesto en valor la labor de toda la plantilla de la emisora, así como el acompañamiento diario de los oyentes.

"Felicidades a todos los oyentes y a los trabajadores de nuestra radio. Gracias a ellos hemos podido dar durante 25 años un servicio del que nos sentimos muy orgullosos", ha dicho Amores, quien ha recordado que Radio Castilla-La Mancha es "la radio de todos los castellanomanchegos", ha declara Amores.

Asimismo, el director de Radio y Comunicación Corporativa, Óscar García, ha subrayado que "nuestros oyentes y nuestra plantilla son los dos pilares que dan sentido al 25 aniversario de Radio Castilla-La Mancha" y ha destacado la transformación que ha experimentado la emisora desde su nacimiento en 2001.

"Hemos crecido en audiencia, en innovación tecnológica y a nivel humano, con más trabajadores y talento para seguir construyendo una radio pública moderna y de referencia", ha señalado García.

'El Radiomaratón de los 25' contará con la participación de los distintos espacios informativos de Radio Castilla-La Mancha, programas emblemáticos, contenidos musicales, culturales y deportivos, así como de las delegaciones provinciales del ente público.

Todos ellos harán un recorrido por los momentos más destacados de su historia y abordarán la evolución que ha experimentado la radio en sus 25 años de trayectoria.

La celebración del 25 aniversario de Radio Castilla-La Mancha se extenderá al domingo 31 de mayo, coincidiendo con el Día de la Región.

De este modo, la emisora autonómica ofrecerá una programación especial desde Cuenca con todos los detalles de una jornada significativa para la Comunidad Autónoma.

Además, se celebrará el 'Piknik 808' de Radio Castilla-La Mancha, el festival de música de la emisora autonómica que este año adquiere un matiz especial por el aniversario y que reunirá a miles de personas en el Paseo de Recaredo de Toledo.