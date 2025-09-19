Rafa Blas pregonará la Feria de Hellín 2025, que contará con las actuaciones de Lori Meyers, Medina Azahara y Lia Kali

Archivo - El grupo Lori Meyers durante una actuación en el WiZink Center. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALBACETE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad albaceteña de Hellín se prepara para vivir, del 27 de septiembre al 5 de octubre, una nueva edición de su Feria en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad, que pregonará el artista hellinero e issero Rafa Blas, actual vocalista del grupo Mägo de Oz, que actuará en la ciudad esa semana junto a otros grupos como Lori Meyers, Medina Azara o Lia Kali.

El primer edil, Manuel Serena, ha presentado la programación este viernes junto a la concejala de Feria y Fiestas, Miriam García, señalando que "uno de los grandes objetivos del Ayuntamiento ha sido potenciar la Feria de Día, llenándola de contenido y reforzando la oferta gastronómica en el recinto ferial".

Según ha declarado, "empresarios y hosteleros locales se han volcado, apostando y arriesgando para ofrecer lo mejor a hellineros y visitantes. Desde el Ayuntamiento queremos mostrar nuestro agradecimiento a estos empresarios ya que, sin ellos, esta Feria no sería posible".

Serena también ha querido reconocer la labor de las Cofradías y Hermandades, que año tras año mantienen su presencia en la Feria, no solo para recaudar fondos con los que engrandecer el patrimonio artístico de la ciudad, sino también para fortalecer la vida social de Hellín en cada actividad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Reconocimiento que ha hecho extensivo al resto de asociaciones, tanto asistenciales como empresariales, que se instalan en la Feria y participan con actividades durante toda la semana.

En cuanto al pregonero de la Feria 2025, ha indicado que actualmente recorre escenarios de todo el mundo como vocalista del mítico grupo Mägo de Oz por lo que la elección no es casual, pues, como ha especificado, "este es el año perfecto para que Rafa Blas sea el pregonero de nuestra Feria. Es un artista que ha llevado el nombre de Hellín muy lejos, tanto a nivel nacional como internacional, y su presencia en el último sábado de Feria será muy especial para todos los hellineros".

Con su voz inconfundible y su trayectoria consolidada en el panorama musical, Rafa Blas promete un pregón, el viernes previo al comienzo oficial de la Feria, cargado de emoción, orgullo y pasión por su tierra.

MÚSICA Y ESPECTÁCULOS PARA TODOS LOS GUSTOS

Además, la Feria 2025 ofrecerá más de 60 horas de música en directo en el espacio 'Alma Enamorada', con estilos variados y espectáculos pensados para todas las edades y todos los gustos. A ello se suma el esfuerzo realizado para impulsar la Zona de Orquestas, que contará con formaciones de mayor nivel y con un número ampliado de componentes, permitiendo a mayores y no tan mayores disfrutar de veladas memorables.

El Festival de Títeres crece en calidad gracias a la participación de compañías de prestigio nacional venidas de diversas regiones, confirmando la apuesta municipal por consolidar este evento como una referencia cultural en la programación ferial.

Por último, en la Zona 0, Hellín disfrutará de conciertos con grupos y artistas de primer nivel como Lori Meyers, Lia Kali, Medina Azahara, Mägo de Oz, Don Fluor, Vera Fauna y Serko.

La Feria de Hellín, ha recordado, no sería posible sin el trabajo silencioso y constante de los departamentos municipales. Obras y Servicios, Servicios Eléctricos y muchos otros equipos del Ayuntamiento trabajan para que, cuando la Virgen del Rosario llegue a la Feria, todo esté listo para que miles de hellineros disfruten de la mejor y más cómoda celebración posible.

Con la misma inversión que en etapas de anteriores gobiernos, la actual Concejalía de Feria y Fiestas ha logrado ampliar y diversificar la oferta, situando a Hellín como una feria que empieza a ser referente de poblaciones de tamaño similar, ha destacado el primer edil.

"Hemos preparado una programación que hará que los hellineros puedan vivir intensamente su Feria y que quienes nos visiten se sientan parte de nuestra celebración. Con ilusión, esfuerzo y colaboración de todos, vamos a tener una Feria grande, variada y a la altura de Hellín", ha indicado la edil de Feria y Fiestas.