Rapion, Black Panda o Ale Acosta pondrán música al Erató Fest que arranca en Toledo el 2 de octubre

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Erató Fest, evento cultural que se celebra en Toledo del 2 al 4 de octubre, se desplegará en espacio patrimoniales de la ciudad como el Castillo de San Servando, la Sinagoga del Tránsito, la Mezquita de Tornerías, el Círculo de Arte y el Corral de Don Diego. Habrá actuaciones de artistas como Merino, Rapion, Black Panda, Ale Acosta, además de DJs locales y grupos de folklore regional.

La presentación, ha corrido a cargo de la concejal junto al coordinador del área de Cultura de la Diputación Provincial, Emilio Martínez, la delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ana María Maqueda y el director del festival, José Julián Uceta.

La concejal de Cultura ha destacado la celebración de este evento cultural "de excelencia que supone un impulso a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en el año 2031".

En este sentido, ha señalado la concejal que la celebración de esta octava edición volverá a llenar Toledo de música, teatro, gastronomía, artesanía y actividades para toda la familia, "el Erató Fest pone de manifiesto nuestra identidad cultural y artística, un festival cercano, participativo, seguro, sostenible e inclusivo que fusiona música y gastronomía, pero también nuestro patrimonio histórico, inmaterial y natural", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Además, ha recordado, "nos permite dar visibilidad a tradiciones vivas como los bordados de Navalcán, que forman parte de nuestra esencia como provincia y región". Un festival, "que es un punto fuerte que refuerza nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura y que cuenta con la colaboración entre instituciones, algo fundamental, porque trabajando juntos hacemos cosas mejores, más potentes y más bellas para disfrute de ciudadanos y visitantes", ha señalado.

Por su parte, el gestor y productor del Erató Fest, José Julián Uceta, ha destacado el crecimiento de este proyecto cultural desde su creación en 2018. "Llevamos años evolucionando y nos hemos ganado el derecho a soñar gracias a la confianza del público y al apoyo de instituciones y patrocinadores".

En este punto, Uceta ha recordado que el Erató Fest es un compendio de todas las actividades que se realizan durante el año por parte de la Asociación Apolo, conciertos, teatro, talleres, propuestas medioambientales y espacios de reflexión, y por lo tanto, "se trata de un festival vivo, hecho con mimo, para disfrutar en familia".

DETALLES DEL EVENTO

El 2 de octubre, el festival arrancará en la Mezquita de Tornerías con una muestra temporal de trajes y bordados tradicionales de Navalcán, declarados Bien de Interés Cultural y por la tarde, la Sinagoga del Tránsito acogerá el concierto de apertura a cargo de Alba Reche.

El 3 de octubre, el protagonismo será para el teatro en el Círculo de Arte, con el estreno nacional de 'El viaje del agua', una obra interactiva y de concienciación medioambiental dirigida a toda la familia.

El 4 de octubre, el Castillo de San Servando será epicentro de la jornada principal con dos escenarios musicales, actividades paralelas como talleres artísticos, gymkhanas medioambientales, mesas de debate, propuestas gastronómicas y espacios de encuentro. Además, habrá actuaciones de artistas como Merino, Rapion, Black Panda, Ale Acosta, además de DJs locales y grupos de folklore regional.

Las entradas para la jornada del día 4 de octubre ya están disponibles a través de www.toledoentradas.es y en la web oficial del festival www.eratofest.es, donde también se publicará el programa completo con horarios en los próximos días.

La recaudación de la entrada de este día tendrá un carácter solidario, destinando la recaudación a proyectos medioambientales y a sufragar los costes del propio festival. El resto de actividades son de carácter libre y gratuito.