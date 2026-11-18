Reunión del Patronato y Junta de Protectores del Museo del Ejército. - JAVIER LONGOBARDO

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Fundación de Toledo ha alertado del alto grado de deterioro que está sufriendo la mezquita del Cristo de la Luz, como consecuencia de las reformas que eliminaron su tradicional cubierta y permiten la filtración de las aguas de lluvia.

A ello se debe el daño que están sufriendo algunos de los elementos originales del inmueble como son la decoración de arcos ciegos de su fachada principal y, muy especialmente, la inscripción fundacional realizada en ladrillo, que empieza a mostrar las primeras pérdidas.

Ha sido durante la reunión del Patronato y de la Junta de Protectores de este organismo, donde también se ha hablado de la gestión de otros espacios esenciales para preservar los valores patrimoniales de Toledo, como el área de cigarrales.

Sobre este concreto, se ha hablado de la actuación producida en el cigarral de la Cadena, "uno de los escasos cigarrales históricos de Toledo que aún conservábamos y que podemos dar por desaparecido".

Otro caso citado fue la intervención realizada en los últimos años en el yacimiento arqueológico de Vega Baja, "en el que una trama urbana de los siglos VII al IX está siendo transformada por recreadas ruinas románticas, que parecen surgir aisladas en un jardín carente de valor y contexto".

La situación del patrimonio inmaterial también se mostró como ejemplo de este momento, con casos tan evidentes como es la falta de declaración del Corpus toledano.

En esta reunión, también se ha abordado el "problema en el tratamiento dado al presente y el futuro de la cultura toledana", poniendo el foco en el "escaso interés prestado a los creadores o coleccionistas contemporáneos que trabajan en nuestro entorno".

En ese sentido, se ha puesto de manifiesto "el contraste existente entre la falta de iniciativas dirigidas a facilitar su actividad y los esfuerzos realizados para promover operaciones costosas de dudoso resultado".

"Una realidad que parece puede volver a repetirse en el Museo de Santa Fe, de acuerdo con la propuesta conocida hace unas semanas, que dificulta la creación de la referencia contemporánea que Toledo necesita".

RENOVACIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MUSEO VICTORIO MACHO

En el encuentro de este miércoles, se ha aprobado el presupuesto y plan de actuación para 2027, basado en los programas que contempla el plan estratégico de la fundación aprobado en 2025.

Destacaron los proyectos planteados para la renovación museográfica del Museo Victorio Macho, las actividades relacionadas con el arte contemporáneo para afianzar el Espacio Rafael Canogar, el Festival de Música El Greco con las ya tradicionales Batallas de Órganos y el desarrollo del Observatorio de Urbanismo y Patrimonio de Toledo.

En su intervención, el presidente del Patronato, ha esbozado una historia reciente de la gestión del patrimonio cultural toledano.

En ella partió del abandono sufrido por sus principales bienes durante buena parte del siglo XX y planteó la fecha de 1986, año en el que se produjo la inclusión de Toledo en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, como punto de inicio de un tiempo nuevo en el que la ciudad consiguió romper con las viejas inercias para convertirse en un buen ejemplo de actuación.

Muestra de ello son la celebración de conmemoraciones como Carolus o el IV Centenario del Greco que todavía se recuerdan.

También ha destacado como, desde la anulación del POM de 2007, se han ido dando pasos, inicialmente tímidos pero cada vez más evidentes, que plantean la realización de actuaciones complejas a las que se quiso poner coto con documentos como el Plan Especial del Casco Histórico.

NUEVOS INTEGRANTES

En la reunión se ha aprobado el nombramiento como patronos de Javier Úbeda y Rafael Perezagua, la incorporación como protector de Industrias Duero y Galvanizados Toledo, representadas por su Presidente Carlos García de Lucas, así como el nombramiento de Ismael Barrios, Rafael Elvira y Adolfo de Mingo como miembros del Consejo Asesor.