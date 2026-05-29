Recibidas ya más de 200 solicitudes en la tercera convocatoria de Junta C-LM para la climatización de centros escolares

Visita a las actuaciones de climatización del colegio 'Carrasco Alcalde' de Herencia. - JCCM

CIUDAD REAL, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha confirmado que ya se han recibido más de 200 solicitudes en la tercera convocatoria para la climatización de centros escolares.

En una visita a las actuaciones de climatización del colegio 'Carrasco Alcalde' de Herencia, Caballero ha animado a los consistorios "hasta el último momento" a solicitar esta ayuda cuya convocatoria se cierra este sábado, 30 de mayo.

Ha confirmado que hasta la fecha "se han presentado más de 200 solicitudes por parte de 125 consistorios y con un importe de 31,4 millones de euros". El vicepresidente segundo ha recordado que en las dos anteriores, ha habido 117 solicitudes de 85 ayuntamientos, los cuales han movilizado una inversión de 10,5 millones de euros "que mejoran directamente la actividad que se desarrolla en las aulas de la región en las que ya se ha actuado".

"Por un lado, estamos ante una situación de cambio climático que aumenta la temperatura y esto también se nota en las aulas", ha contextualizado. "Por eso, creemos que es nuestra obligación ir actuando poco a poco para paliar las consecuencias del calor en los centros escolares", ha explicado.

Por otro lado, ha remarcado que este programa también "forma parte de una estrategia del Gobierno de Castilla-La Mancha para garantizar el bienestar y la igualdad en la educación en todos los ámbitos que le afectan, también en el de las condiciones climáticas de las aulas".

Asimismo, José Manuel Caballero ha puesto en valor que "en lo que llevamos de legislatura, hemos destinado y comprometido casi 45,4 millones de euros para actuaciones orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático y una transición energética".

Según ha informado la Junta en nota de prensa, el vicepresidente segundo ha recordado que estas actuaciones son posibles gracias a la financiación europea porque se inscriben dentro del marco del Programa Feder Castilla-La Mancha 2021-2027.

Ha remarcado que "este es un compromiso del Gobierno del presidente García-Page con la mejora de las condiciones en las aulas para escolares, docentes y para todo el personal que trabaja en los centros escolares de la región".

El vicepresidente segundo ha recorrido el centro escolar, en cuyas aulas se estaba conmemorando el Día de Castilla-La Mancha. Ha visitado a los escolares y docentes acompañado por la directora, María Berlanga, y parte del equipo directivo, así como una representación de la "corporación escolar" compuesta por alumnos.

Allí, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico "está realizando estos días un libramiento de 700.000 euros que irá destinado a la climatización de centros de Educación Secundaria de la provincia de Ciudad Real", que va a llegar a 43 centros educativos de la provincia.