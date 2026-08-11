El Recinto Ferial de Albacete contará con un sistema de videovigilancia para reforzar seguridad y capacidad preventiva

Recinto ferial. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Feria de Albacete, Francisco Navarro, ha informado de que este jueves pasará por la Comisión de Hacienda y Contratación para dictaminar su aprobación el expediente relativo al contrato de suministro e instalación de un sistema de videovigilancia CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) en el Recinto Ferial de Albacete, incluido en el Plan de Actuación Integrado (PAI) Regenera Ensanche y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Plurirregional de España para el periodo de programación 2021-2027, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 179.781 euros.

Francisco Navarro ha explicado que el objetivo de esta actuación es dotar al Recinto Ferial de un sistema de seguridad ciudadana avanzado y permanente, con capacidad de vigilancia 24 horas al día, los 365 días del año, mediante un sistema de videovigilancia y videograbación de alta resolución que garantice el correcto funcionamiento, la calidad técnica y el cumplimiento de toda la normativa vigente.

Según ha señalado el concejal, el proyecto contempla el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema CCTV compuesto inicialmente por un total de 16 cámaras de alta resolución, que permitirán la monitorización y grabación continua de las zonas de interés del Recinto Ferial, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En concreto, Francisco Navarro ha señalado que se prevé la instalación de 10 cámaras tipo bullet en las puertas de acceso a la plaza central y 6 cámaras domo PTZ de alta resolución, cuya ubicación definitiva será concretada conjuntamente por la empresa adjudicataria y el Servicio de Seguridad de la Policía Local antes de proceder a su instalación.

El concejal ha destacado que el sistema será abierto y escalable, lo que permitirá su integración con otros sistemas de seguridad ciudadana, seguridad vial y plataformas de gestión de vigilancia ya existentes en la ciudad, reforzando la capacidad de coordinación y respuesta ante cualquier incidencia.

Entre las funcionalidades previstas, el sistema permitirá la captación, grabación y visualización de imágenes, el almacenamiento seguro de las grabaciones, el acceso controlado con registro de usuarios, la exportación de imágenes conforme a la normativa vigente y el funcionamiento ininterrumpido durante las 24 horas del día.

Además, Francisco Navarro ha señalado que el contrato incorpora soluciones tecnológicas avanzadas para la gestión de grandes eventos, explicando que los licitadores deberán presentar una propuesta que permita detectar automáticamente situaciones de riesgo por masificación o aglomeraciones cuando se celebren actos en el Recinto Ferial, de manera que los operadores del sistema puedan recibir alertas en tiempo real y adoptar las decisiones necesarias para minimizar posibles situaciones de peligro.

El sistema se completará con un gestor de vídeo compatible con el actualmente utilizado para el resto de las cámaras de la ciudad, un servidor de grabación con capacidad suficiente para almacenar todas las imágenes generadas por el proyecto y las correspondientes licencias de funcionamiento.

Francisco Navarro ha señalado que las cámaras deberán cumplir las principales normativas internacionales de seguridad, garantizando su interoperabilidad, seguridad eléctrica, resistencia mecánica y protección criptográfica de las comunicaciones y de la identidad de los dispositivos.

El concejal ha asegurado que esta actuación supondrá un importante avance en materia de seguridad y protección del Recinto Ferial, un espacio emblemático de la ciudad que acoge durante todo el año numerosas actividades y eventos de gran afluencia, reforzando al mismo tiempo la capacidad preventiva y de gestión de emergencias del Ayuntamiento.