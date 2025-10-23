El rector de la UCLM, sobre el problema financiero de la Complutense: "Estamos muy lejos de esa situación"

El rector de la UCLM, Julián Garde, y la consejera de Bienestar Social de C-LM, Bárbara García Torijano. - UCLM

CIUDAD REAL, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha indicado que la institución educativa en la región "está muy lejos" de la difícil situación económica que atraviesa la Universidad Complutense de Madrid por la "infrafinanciación" que la universidad madrileña sufre.

Así lo ha indicado Garde, a preguntas de los medios, sobre la situación que atraviesa la Complutense, destacando que la Universidad de Castilla-La Mancha cuenta con una planificación financiera sólida gracias al contrato programa firmado con la Junta de Comunidades por cinco años, un instrumento que garantiza estabilidad y evita los problemas presupuestarios que sufren otras universidades.

"Firmamos un contrato programa con la Junta por cinco años, para que no pase lo que pasa en otras universidades, que cada septiembre entran en crisis por tener que negociar sus presupuestos con las comunidades autónomas", ha señalado el rector, quien ha recalcado que el de la UCLM con el Gobierno regional "es un buen contrato programa y se ha ido modificando siempre a mejor".

Garde ha asegurado que dicho acuerdo "nos da la posibilidad de gestionar" y permite cumplir con los incrementos salariales de los empleados públicos "por normativa base", algo que, según ha recordado, no han podido asumir otras universidades que carecen de convenio.

"Tenemos un contrato programa que nos ha permitido hacer muchas cosas y toca renovarlo el año que viene. Caduca en diciembre de 2026 y, viendo cómo van las cosas, lo renovaremos sin ningún tipo de problema", ha añadido.

El rector ha reconocido que le "duele mucho que la Complutense tenga ese problema" y se ha mostrado "preocupado" por el hecho de que "otras universidades de Madrid, sin llegar a ese nivel, empiecen también a tener dificultades" debido a la infrafinanciación que sufren.

Como ejemplo de la diferencia de situación, Garde ha explicado que la UCLM ha lanzado este año una convocatoria propia de proyectos de investigación dotada con siete millones de euros, mientras que "la Complutense sacó una por 700.000 euros y, una vez resuelta, la tuvo que cancelar porque no tuvo dinero".

"El problema allí ha sido de infrafinanciación", ha apuntado el rector, quien ha defendido que en Castilla-La Mancha "no negociamos nada: uno dice lo que necesita, lo que necesita para crecer en titulaciones y personas, y el otro, como lo comparte, pues ya está".

Finalmente, Garde ha resaltado que esta estabilidad está permitiendo a la UCLM atraer talento docente e investigador de otras universidades.

"Como la Complutense está como está, nosotros cada vez que sacamos plazas de PDI nos hemos vuelto atractivos para universidades que antes era impensable y estamos captando talento que ojalá fuera por otros motivos".