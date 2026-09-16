La Reina Letizia inaugurará el curso de Formación Profesional 2026-2027 a nivel nacional el 25 de septiembre en Talavera

Archivo - La Reina Letizia a su llegada a la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa León XIV, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta histórica eucaristía solemne en la Basílica de la Sagrada Familia, que cuenta con la as - Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia presidirá el 25 de septiembre la inauguración oficial del curso de Formación Profesional 2026-2027 a nivel nacional en un acto que tendrá lugar en Talavera de la Reina.

Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el acto de apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

García-Page ha asegurado que la presencia de la Reina en Talavera será, como siempre, "un inmenso honor", y ha agradecido que su majestad siempre esté "enormemente atenta" a todas las evoluciones y a todos los proyectos de alcance educativo.