'Reino Visigodo' consolida su aceite y apunta desde Guadamur a su máxima producción y al mercado internacional

La marca de aceite 'Reino Visigodo', que surgió en el año 2018 como iniciativa de una empresa familiar de productores de aceite de Guadamur (Toledo), se ha lanzado hacia el objetivo de comercializar la mayor producción posible en botella y así dar a conocer la calidad de su producto y el valor que le corresponde.

El gerente de la empresa, Víctor Manuel Alonso, ha explicado este viernes en declaraciones a Europa Press que el principal objetivo de la empresa es ir "aumentando" año tras año, ir conociendo con profundidad el sector de la agricultura y así poder ofrecer al cliente lo que le gusta.

Del mismo modo, ha subrayado que su marca de aceite ya ha llegado a diferentes restaurantes de Toledo y, además, han comercializado en otros puntos de la región como Ciudad Real, así como en Valladolid, Madrid y Asturias. Así, ha señalado que esta distribución se ha expandido también fuera de España, llegando al centro de Europa como a los Países Bajos y Alemania.

Según ha contado Alonso, la idea de lanzar una marca de su propio aceite surge de la "necesidad" del sector y con el fin de dar a conocer un aceite de "calidad", ya que, aprovechando que llevan siendo productores desde 1960, pueden elegir la fecha y el estado del fruto, así como seleccionar las parcelas para sacar el aceite de "la calidad más alta posible".

SUBIDA DE LOS COSTES DE CAMPO Y FABRICACIÓN

Preguntado sobre cómo ha afectado la subida de precios a su negocio, ha recalcado que donde más lo han notado ha sido en los costes de producción, tanto en campo como en fabricación, ya que la subida de combustibles ha supuesto un gasto "muy alto".

Al hilo de esto, ha insistido que esta subida también se ha visto acentuada en la producción debido a la subida de la luz y de materias primas como el envasado de vidrio y plásticos. "Toda esa subida al final va a repercutir al consumidor final", ha remarcado.

Respecto a la variación del precio del aceite, en este caso, Virgen Extra, que actualmente se encuentra entorno a 3,50 euros, ha asegurado que en relación al año pasado el coste "es muy similar", ya que en 2021 se dieron otras causas como Filomena y Dana que también influyeron en esta subida. Sin embargo, ha recalcado que si no hubiera sido por estos acontecimientos este precio habría bajado.

NÚMERO DE VENTAS DESCONTROLADO

Con todo, el gerente de la empresa ha añadido que el número de ventas ha sido "descontrolado", lo que les ha perjudicado ya que lo que una empresa necesita son ventas "estables". "Estos meses pasados ha habido unas subidas y ahora vendrán bajadas bastantes grandes", ha manifestado, añadiendo que en el pasado mes de marzo las ventas subieron más de un cien por cien.

Además, ha resaltado que esta situación les podría suponer una subida de fitosanitarios --sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir o combatir cualquier plaga enfermedad en el campo--, así como de otros productos para el campo y combustibles.

Para combatir este problema, Alonso ha recalcado la importancia de "conocer el producto, darle el valor que se merece, informarse y no realizar compras como las que se han realizado en los últimos meses".

"En épocas y campañas en las que no ha habido problemas de nada, toda la hostelería y restauración ha tirado más por otro tipo de aceites, sin contar y sin valorar el aceite que producimos en esta tierra", ha añadido.

Por todo ello, Alonso ha confirmado que esta situación ha supuesto la detección de la actividad de empresas relacionadas con su sector, sobre todo las almazaras. "Son las que más han sufrido estos costes porque al final están con la maquinaria, prácticamente, todo el día. Que suban los costes de luz y tengas que trabajar con máquinas que funcionan con luz supone una subida grande", ha destacado.

PRODUCTORES DESDE 1960

Esta empresa familiar surge en el año 1960, hace más de 30 años, gracias a las plantaciones que llevó a cabo el bisabuelo del responsable de 'Reino Visigodo' y, aparte de él, la constituyen sus tíos y su padre.

"Desde que era pequeño lo he vivido, es una cosa que siempre me ha gustado y lo he visto bonito, ya que ves el producto desde que nace hasta que lo distribuyes y, finalmente, se comercializa", ha destacado.

El proceso hasta conseguir el producto final comienza con una recogida en el campo en el que gracias a la maquinaria que hay el trabajo se hace menos costoso. Así, toda esta recogida se lleva a la almazara, donde se muele, y, finalmente, se envasa y se distribuye a los diferentes canales de venta u hostelería.

"Nosotros comenzamos a finales de octubre y finalizamos la primera recogida de aceitunas verdes para mediados de noviembre", ha concluido.