Reloading publica su primer EP y compone ya nuevos temas para grabar su primer disco

TOLEDO, 18 Mar. (De Juan Ignacio Gómez para EUROPA PRESS) -

La banda de metal toledana Reloading acaba de publicar su primer EP y está ya componiendo nuevas canciones con el objetivo de grabar su primer disco, no sin antes "machacar" un 'set list' en el local de ensayo con el fin de comenzar a dar algún concierto.

De esta forma lo han indicado, en una entrevista a Europa Press, los cinco miembros de la banda Tania (voz y letrista), Sergio (bajo y coros), Tito (guitarra), Rafa (batería) y Jorge (guitarra), quienes coinciden en definir a este grupo que han formado "como una familia", destacando "el buen rollo" y el "buen ambiente" que se ha generado entre todos sus miembros.

El grupo lo formaron inicialmente Tania y Sergio tras militar en otras bandas, porque tenían la intención de hacer un grupo de metal-rock "con caña, pero con melodía". "Reloading va por ahí. Aunque la vida te ponga trabas siempre recargas y vuelves comenzar. Es una nueva etapa con ganas y energía de seguir haciendo música, que es lo que nos gusta", señalan.

"ALGO NUEVO Y ENÉRGICO"

"Queríamos empezar algo que fuese nuevo y enérgico, una banda desde cero y con gente con la que pudiese trabajar a gusto y que disfrutasen tanto como nosotros, y hemos conseguido crear una banda con un vínculo muy fuerte", argumentan.

Así, el grupo tiene unas influencias muy variadas como cada uno de los cinco miembros del grupo, que van desde el metal al power metal, pasando por el rock o el punk, y citan a grupos como Korn, Tool, Slayer, Alter Bridge, Meshuggah o Gojira.

Con todo, han llegado a grabar su primer EP, de nombre homónimo, que publicaron el pasado 3 de febrero y cuyas tres canciones --'Illusion', 'Monster' y Take Off Your Mask'-- se pueden escuchar en todas las plataformas, tras grabarlo en California Estudios, situados en Madrid, y ha contado con Gonzalo García en la producción de guitarras y voces.

Además, como carta de presentación, este primer trabajo del grupo cuenta con un videoclip que se acaba de publicar con el tema que abre el EP, 'Illusion', que ha sido producido por Juan Ignacio Gómez.

CONCIERTOS Y NUEVO DISCO

Tras ello, Reloading no se para y en lo que coinciden todos sus miembros es en que quieren hacer conciertos en los próximos meses para darse a conocer un poco más, por lo que están cerrando un 'set list' en el local de ensayo y "machacando" y puliendo su repertorio.

A ello han añadido que también están en proceso de composición de nuevos temas para lo que quieren que sea su primer álbum, dentro de un proceso de creación que comienza con alguna idea que le surge a alguno de los cinco en casa.

"Entre todos intentamos darle forma luego en el local de ensayo y con eso intentamos hacer un buen tema", subrayan, para añadir que de esta forma "cada uno aporta su rollo" para que al final la canción sea de todos y "todos la sintamos como nuestra".