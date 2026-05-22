Renfe incrementa el número de plazas de los primeros trenes Avant Toledo-Madrid de la mañana

Archivo - Andenes de la estación AVE de Toledo - EUROPA PRESS/ADIF - Archivo

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

A partir del próximo lunes, 25 de mayo, Renfe llevará a cabo un importante refuerzo de plazas en la línea Avant Toledo-Madrid, con el objetivo de atender de forma más eficiente las distintas necesidades de los viajeros, especialmente en hora punta.

Así, desde este lunes se incrementará la capacidad del primer Avant Toledo-Madrid, el de las 6.25 horas, con 101 plazas más, al ser operado por una unidad de la serie 100, de mayor capacidad. El segundo, el de las 6.50 horas, tendrá 238 plazas más, al ser operado por un tren de la serie 114 en doble composición. Ambos servicios circularán de lunes a viernes.

Por su parte, el último Madrid-Toledo del día, que parte de la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes a las 20.45 horas, aumentará en 101 plazas más, al ser operado también por un tren de la serie 100. Este servicio Madrid-Toledo circulará de domingo a jueves.

Con este incremento, la relación Madrid-Toledo se reforzará con 440 plazas más al día, lo que supone cerca de 9.700 plazas más al mes y más de 116.000 más al año.

Con esta actuación, Renfe busca dar respuesta al crecimiento de la demanda en franjas clave, facilitando la movilidad de los usuarios y mejorando las condiciones de acceso al servicio en momentos de mayor afluencia, según ha informado la compañía ferroviaria en nota de prensa.

Este refuerzo se enmarca en el compromiso de optimización continua de la oferta, alineando la capacidad disponible con los hábitos de desplazamiento de los viajeros, y contribuyendo así a una mayor eficiencia en el servicio y a una mejor experiencia de cliente.

PLAN AVANT

Los trenes Avant se han consolidado como una pieza esencial de la movilidad diaria en España. Con más de 13 millones de viajeros al año, estos servicios de media distancia de alta velocidad conectan ciudades próximas con tiempos y precios que compiten directamente con el coche.

El crecimiento de la demanda y la elevada ocupación en horas punta han llevado a la puesta en marcha de un plan nacional de mejora que busca más plazas, trenes más modernos y un servicio más fiable. Así, el Plan Avant que ha puesto en marcha Renfe contiene medidas de actuación en los corredores con mayor demanda, incorporando trenes de mayor número de plazas y dobles composiciones.