Renfe pone en circulación el Tren del Mercurio el 20 de junio para explorar la historia minera de Almadén

Parque minero de Almadén - MINAS DE ALMADÉN

CIUDAD REAL 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe, en colaboración con Turismo de Castilla-La Mancha, pone en circulación el tren turístico Tren del Mercurio el sábado 20 de junio, con origen en la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y destino Ciudad Real, para conocer la historia de la minería de la zona con visita al Parque Minero de Almadén, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, y al Museo del Minero en el Real Hospital de Mineros de San Rafael. La próxima circulación de este tren será el 14 de noviembre.

El billete de este tren turístico incluye además una ruta guiada con un especialista en Patrimonio Mundial con conocimientos de seguridad para bajar a la Mina de Almadén y realizar un recorrido en un tren minero por la galería de extracción, junto con otra visita al Museo del Mercurio, donde se encuentra la colección de fósiles y minerales y se podrá disfrutar de los procesos físicos y químicos del mercurio, según ha informado Renfe en nota de prensa.

El viaje del Tren del Mercurio se realizará en un tren AVE, desde la estación Madrid Puerta de Atocha a las 9:00 horas (con posterior retorno a las 21:46 horas). La llegada a la estación de Ciudad Real será a las 09:53 horas.

El precio del billete es de 50 euros para los adultos y de 20 euros para los menores de 14 años. Los menores de 4 años que no ocupen asiento viajan gratis (máximo un niño por cada billete de pago, debiendo obtener el correspondiente billete sin coste).