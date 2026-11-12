Renfe recupera este viernes los trenes Avant entre Ciudad Real y Puertollano tras el accidente de Urda

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CIUDAD REAL 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe recuperará este viernes, 13 de noviembre, la circulación de trenes Avant entre Ciudad Real y Puertollano, un servicio que permanecía interrumpido desde el accidente ferroviario de Urda del pasado 28 de octubre.

De esta forma, los viajeros podrán volver a desplazarse entre ambas ciudades por la línea de alta velocidad, con un tiempo de viaje de aproximadamente 15 minutos, según el nuevo plan alternativo de transporte publicado por Renfe.

Sin embargo, la recuperación de este tramo no supondrá el restablecimiento de la conexión de alta velocidad con Madrid, que continuará interrumpida a consecuencia del accidente.

Para viajar entre Ciudad Real y la capital de España, los usuarios tendrán que utilizar trenes desviados por la línea convencional o servicios de autobús, dependiendo del horario elegido.

En ambos casos, Renfe establece un tiempo aproximado de dos horas y media para cubrir el trayecto entre Ciudad Real y Madrid, considerablemente superior a los aproximadamente 50 minutos que ofrecían los trenes AVE y Avant antes del accidente.

Además, los viajeros que quieran desplazarse entre Puertollano y Madrid deberán realizar obligatoriamente un transbordo en Ciudad Real, donde cambiarán del tren de alta velocidad al servicio convencional o al autobús correspondiente.

SIETE SERVICIOS

Según los horarios publicados por Renfe para este viernes, la conexión Avant entre Ciudad Real y Puertollano contará con siete circulaciones en cada sentido.

Desde Ciudad Real, los trenes partirán a las 7.15, 8.44, 11.20, 13.05, 17.17, 19.02 y 21.14 horas.

En sentido contrario, desde Puertollano hacia Ciudad Real, las salidas estarán programadas a las 6.51, 8.22, 10.56, 12.41, 16.54, 18.41 y 20.30 horas.

Por su parte, las conexiones entre Ciudad Real y Madrid combinarán trenes convencionales y autobuses, con diferentes horarios a lo largo de la jornada.

Todos estos servicios tendrán como punto de salida o llegada en la capital la estación de Madrid-Atocha Cercanías.

Renfe recomienda a los viajeros consultar los horarios y las condiciones de cada servicio a través de su página web, aplicación móvil o canales habituales de atención antes de realizar sus desplazamientos.