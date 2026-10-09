Repsol anima a los jóvenes a "comparar, informarse y preguntar" en la I Feria de Orientación Académica en Puertollano

I Feria de Orientación Académica organizada por Repsol en Puertollano. - JCCM

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 9 (EUROPA PRESS)

El director del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano (Ciudad Real), Antonio Lorenzo, ha animado este viernes a los estudiantes a "comparar, informarse y preguntar" durante la primera feria de orientación académica organizada por la compañía en el pabellón ferial La Central, a la que asisten cerca de 800 jóvenes de 4º de la ESO y Bachillerato de institutos de Puertollano, Argamasilla de Calatrava y Almodóvar del Campo.

Durante la apertura institucional, Lorenzo ha defendido que elegir qué estudiar es "una de las primeras decisiones importantes en la vida y que conviene tomarla con orientación y tras haber explorado todas las alternativas". A su juicio, una buena formación es "sinónimo de tener una mejor empleabilidad" y de acceder a puestos cualificados y mejor remunerados.

El director del complejo ha recordado que la colaboración de Repsol con la formación "no es solamente de hoy ni termina hoy". Según ha detallado, la compañía lleva años colaborando con centros de formación profesional a través de ocho ciclos formativos que permiten que cerca de 70 estudiantes al año se formen en entornos laborales reales.

También ha citado la colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) a través de Fundación Repsol, con una cátedra, prácticas curriculares, proyectos académicos y másteres duales, como el que ya está en marcha en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Repsol apoya además al UCLM Racing Team, que cuenta con un estand en la feria.

Lorenzo ha precisado que desde 2022 cerca de 57 estudiantes han empezado a trabajar en el complejo, fundamentalmente ingenieros químicos e industriales. Ha señalado que Repsol se encuentra en plena transformación industrial, energética y tecnológica, con la innovación y la digitalización como pilares, lo que genera perfiles profesionales "que hace años no nos imaginábamos que pudieran existir".

"Esta feria no pretende daros una única solución, sino ayudaros a elegir", ha afirmado, antes de desear que los jóvenes salgan "con menos dudas y con el convencimiento de que vuestro talento puede transformar empresas como Repsol y puede transformar Puertollano y su comarca".

"LA MEJOR ELECCIÓN NO ES NECESARIAMENTE LA MÁS EVIDENTE"

A continuación ha intervenido el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la UCLM, José Manuel Chicharro, quien ha agradecido a Repsol su compromiso con la educación y ha subrayado que la colaboración entre instituciones educativas, administraciones y empresas es "esencial" para que el estudiantado pueda tomar decisiones informadas.

Chicharro ha admitido que elegir qué estudiar "no siempre es fácil" y que es normal tener dudas o cambiar de opinión. "La mejor elección no es necesariamente la más evidente, sino aquella que conecta vuestras capacidades e intereses con una formación sólida y con un proyecto personal que os ilusione", ha señalado, tras definir a la UCLM como una universidad pública "profundamente comprometida con nuestro territorio".

LA JUNTA: "NO SINTÁIS UNA EQUIVOCACIÓN COMO UN FRACASO"

Por su parte, la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha felicitado a Repsol por la iniciativa y ha pedido a los estudiantes que "sean esponjas" y aprovechen la jornada. "Si os equivocáis, no pasa nada. Tenéis todo el futuro por delante", ha asegurado, y ha añadido que una equivocación "ayuda a madurar y a tomar mejores decisiones".

La delegada ha reivindicado un sistema educativo público, de calidad y accesible, que actúe como "ascensor social" con independencia de la situación económica de las familias.

En ese marco, ha pedido poner en valor la formación profesional, al recordar que hay en España "dos millones de puestos de trabajo que no se cubren y que ocho de cada diez estudiantes de FP encuentran empleo. Ha detallado que Castilla-La Mancha ofrece 60.000 plazas de FP, más de 1.000 grados y 30 cursos de especialización, y ha pedido no considerar esta vía "menor" o "peor" que la universitaria.

Respecto a la universidad pública, ha citado la primera matrícula gratuita, 54 grados, 58 másteres y 6.800 plazas cada año. "Vais a conquistar el mundo si lo queréis, poquito a poco", ha concluido.

"NADIE PUEDE ELEGIR UNA PROFESIÓN SI NI SIQUIERA SABE QUE EXISTE"

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha comenzado su intervención preguntando a los jóvenes cuántos tienen claro a qué quieren dedicarse y ha puesto ejemplos de ciclos formativos poco conocidos, como uno de grado superior para trabajar con microorganismos y células en la industria farmacéutica o biotecnológica, y otro de grado medio de actividades subacuáticas. "Nadie puede elegir una profesión si ni siquiera sabe que existe", ha afirmado.

Broceño ha señalado que el mundo laboral cambia "a una velocidad vertiginosa" por la inteligencia artificial y la robótica, y ha citado un estudio del Foro Económico Mundial según el cual casi el 40% de las habilidades que se utilizan hoy en el trabajo cambiarán o quedarán desactualizadas de aquí a 2030.

Al mismo tiempo, ha apuntado que muchas empresas tienen dificultades para encontrar técnicos "de los de toda la vida", como soldadores, electricistas, mecánicos o personal de mantenimiento, y que menos del 15% de los puestos de trabajo no requieren cualificación.

Como herramientas para los estudiantes, el subdelegado ha recomendado el portal TodoFP, con sus recursos 'Decide FP' y 'Yo soy FP', y la plataforma QEDU ('qué estudiar y dónde'), que reúne información sobre títulos universitarios, grados y posgrados y sus salidas profesionales. También ha reconocido la labor de tutores, orientadores y profesores de FOL, capaces de "cambiar vidas".

"ESTA FERIA VIENE A ENSEÑAROS LO QUE PODÉIS LLEGAR A SER"

De su lado, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, quien ha trasladado a los jóvenes que "todavía no hay que tenerlo claro" y que "no pasa nada por equivocarse". "La vida no se planifica, la vida va surgiendo y vamos tomando decisiones", ha afirmado, y ha recordado que hay quien descubre su vocación a los 15 años, otros a los 35 e incluso a los 50.

"Esta feria no se trata de deciros lo que tenéis que ser, sino de enseñaros lo que podéis llegar a ser", ha dicho, antes de animar a los estudiantes a preguntar "incluso aquello que os da vergüenza".

Ruiz ha reflexionado sobre el hecho de que durante mucho tiempo se ha dicho a los jóvenes de la ciudad que allí "no había futuro". "Eso está cambiando", ha asegurado, y ha defendido que Puertollano "está peleando" y ofrece cada vez "más industria, más empresa, más innovación, más tecnología y, por tanto, más motivos para regresar". Ha añadido que los proyectos que lleguen a la ciudad "van a necesitar vuestro talento".

El regidor ha agradecido a Repsol que "siga sembrando" en la ciudad y ha pedido a los jóvenes que no se obsesionen con encontrar "el camino perfecto", que "no existe", sino que apuesten por la curiosidad, el esfuerzo y la capacidad de adaptación.