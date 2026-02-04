Rescatadas por la Guardia Civil cinco personas que se desorientaron mientras hacían senderismo en Nerpio

Foto tras el rescate. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Letur han localizado y auxiliado a cinco jóvenes, de entre 20 y 23 años de edad, vecinos de Albacete, que se habían desorientado mientras realizaban una ruta de senderismo por la conocida Sierra de las Cabras de la localidad albaceteña de Nerpio.

Los operadores de la Central Operativa Compleja (COC) de la Benemérita albacetense, que atienden el teléfono de urgencias 062, recibieron un aviso desde el teléfono de emergencias 112, al que habían llamado previamente un grupo de senderistas, comunicando que se habían desorientado cuando realizaban una conocida ruta a pie por el paraje conocido como la Atalaya, en la sierra de las Cabras, dentro de término municipal de Nerpio.

Mientras se organizaba el dispositivo de búsqueda por las patrullas de servicio más próximas a la zona, los operadores del COC mantuvieron la conexión telefónica con los jóvenes, transmitiéndoles la tranquilidad de que la ayuda estaba en camino, a pesar de que en breve comenzaría a hacerse de noche, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

Durante la conversación telefónica se les dieron instrucciones para que no se movieran del lugar donde se encontraban, dado el peligro existente de causarse algún tipo de lesión al encontrarse en un terreno abrupto, orientándolas para que enviaran su ubicación a través del teléfono móvil y, agilizar así la llegada de la ayuda hasta su posición.

TERRENO ABRUPTO Y SIN LUZ NATURAL

Hasta la zona se desplazaron dos efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Letur, perfectos conocedores del entorno, quienes primeramente tuvieron que realizar un trayecto en vehículo para después caminar durante una hora y media hasta el lugar donde se encontraban los jóvenes, ayudados de luz artificial, y teniendo que atravesar en algunos puntos espesores de nieve de unos 40 centímetros.

Una vez en el lugar y, tras comprobar que los cinco senderistas se encontraban en buen estado de salud, a pesar del nerviosismo propio de verse perdidos en pleno monte y habiendo sobrevenido la noche, los guardias civiles guiaron al grupo recorriendo la ruta inversa hasta la pedanía de Fuente Carrasca donde tenían estacionados sus vehículos, no necesitando ninguno de ellos atención médica por parte del personal sanitario que había sido prealertado y que se había desplazado la mencionada pedanía.