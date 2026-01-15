Rescatado un senderista en una zona abrupta del Pico Ocejón, en la provincia de Guadalajara

Rescate del senderista en Pico Ocejón - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil con sede en Navacerrada, ha rescatado en el Pico Ocejón, en la provincia de Guadalajara, a un senderista de 27 años de edad que se desorientó en una zona abrupta y de difícil acceso.

Esta persona fue localizada en una zona abrupta de difícil acceso sobre las 19.00 horas de este miércoles, tras recibir una llamada el Centro de Emergencias 112 de un senderista comunicando que se había extraviado y que no podía continuar la marcha debido al frío y a las condiciones del terreno.

Inmediatamente el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil, 062, contactó con el senderista para conocer su estado, ubicación y trasladarle consejos de seguridad en tanto se procedía a su rescate, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Activado el Grupo de Rescate e Intervención en montaña de la Guardia Civil con sede en Navacerrada, se trasladó a lugar y tras dos horas de trayecto los especialistas accedieron a la zona con dificultad, localizando a la víctima que se encontraba desorientada, con principio de hipotermia, con la ropa mojada y atrapada en una vaguada entre unos piornos de gran tamaño y unas zarzas.

Los agentes tranquilizaron al senderista, le proporcionaron ropa de abrigo, comida y lo evacuaron hasta el vehículo oficial. Una vez recuperado, sobre las 23.00 horas, fue trasladado hasta su vehículo. En el rescate también intervinieron efectivos de la Guardia Civil de Sigüenza.