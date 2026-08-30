Rescatan a una amazona de 24 años tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso de Albalate de Zorita

Archivo - Helicóptero del Sescam. - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 24 años ha sido rescatada este domingo tras sufrir una caída mientras practicaba equitación en una zona de difícil acceso de Albalate de Zorita (Guadalajara).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 10.33 horas, cuando la afectada ha sufrido la caída en el Paraje Los Majuelos, en la localidad alcarreña.

Dada la dificultad del espacio, se ha precisado la asistencia de bomberos del parque de Sacedón, que han procedido a su rescate, así como un helicóptero medicalizado del Sescam, que ha procedido al traslado de la mujer al Hospital Universitario de Guadalajara.

También han participado en el operativo de rescate agentes de la Guardia Civil.