Rescatan a dos perros abandonados en el interior de un pozo en una parcela rústica en Fuente el Fresno

Archivo - Coche del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real han investigado a una persona como presunto autor de un delito de maltrato animal, por el abandono de dos perros en el interior de una poza de una parcela rústica situada en el término municipal de Fuente el Fresno (Ciudad Real).

El pasado 9 de septiembre de 2026, vecinos de Fuente el Fresno alertaron de la presencia de dos perros atrapados en el interior de una poza de unos 5 metros de profundidad. Inmediatamente los agentes de Seprona se desplazaron al lugar, donde mediante rápel tuvieron que descender para poder sacar del lugar a los dos canes, que presentaban un severo estado de malnutrición.

Tras el rescate fueron reconocidos por un veterinario y entregados a Agentes de la Policía Local de Malagón (Ciudad Real), desde donde se derivaron a una asociación protectora de animales. A los animales aún se les continúa dispensando alimentación y cuidados hasta su completa recuperación.

La investigación realizada con posterioridad por el Seprona permitió la identificación y localización del dueño, que ha sido investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal. Las diligencias ya han sido entregadas en los Tribunales de Instancia de los Juzgados de Ciudad Real.